ЕС выдвинул главные требования по Украине после саммита на Аляске ЕС потребовал гарантии безопасности и право на вступление в НАТО для Украины

Лидеры Евросоюза озвучили свои требования к урегулированию ситуации на Украине в совместном заявлении по итогам саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, текст документа размещен на сайте Еврокомиссии. В обращении они также приветствовали усилия американского лидера в разрешении кризиса и заявили о готовности сотрудничать с ним и украинским главой Владимиром Зеленским для организации трехсторонней встречи в формате Россия — США — Украина.

Мы ясно указываем, что Украина должна получить железобетонные гарантии безопасности. <...> Не должно быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с третьими странами. Россия не должна иметь право вето в вопросе вступления Украины в ЕС и НАТО, — говорится в заявлении.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что ключевым условием установления перемирия на Украине является готовность Зеленского и лидеров европейских стран принять договоренности, которых достигли в Анкоридже. Он добавил, что Москве и Вашингтону предстоит согласовать и ряд других вопросов, касающихся урегулирования украинского кризиса.