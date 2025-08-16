Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 17:01

ЕС выдвинул главные требования по Украине после саммита на Аляске

ЕС потребовал гарантии безопасности и право на вступление в НАТО для Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лидеры Евросоюза озвучили свои требования к урегулированию ситуации на Украине в совместном заявлении по итогам саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, текст документа размещен на сайте Еврокомиссии. В обращении они также приветствовали усилия американского лидера в разрешении кризиса и заявили о готовности сотрудничать с ним и украинским главой Владимиром Зеленским для организации трехсторонней встречи в формате Россия — США — Украина.

Мы ясно указываем, что Украина должна получить железобетонные гарантии безопасности. <...> Не должно быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с третьими странами. Россия не должна иметь право вето в вопросе вступления Украины в ЕС и НАТО, — говорится в заявлении.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что ключевым условием установления перемирия на Украине является готовность Зеленского и лидеров европейских стран принять договоренности, которых достигли в Анкоридже. Он добавил, что Москве и Вашингтону предстоит согласовать и ряд других вопросов, касающихся урегулирования украинского кризиса.

Евросоюз
Украина
гарантии безопасности
НАТО
Россия
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
Аляска
переговоры
