16 августа 2025 в 15:44

В России назвали главное условие перемирия на Украине

Политолог Суслов: Зеленский должен принять условия Трампа ради мира на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главным условием для установления перемирия на Украине остается готовность президента Владимира Зеленского и европейских лидеров принять договоренности, достигнутые главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, сообщил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в комментарии Lenta.ru. По его словам, в дополнение к этому Москва и Вашингтон должны урегулировать ряд оставшихся вопросов, связанных с украинским кризисом.

Перемирие станет возможным только тогда, когда Владимир Зеленский и европейские лидеры примут российско-американские договоренности, — сказал эксперт.

Ранее журналисты турецкой газеты Yeni Akit заявили, что Зеленский в понедельник отправится в Вашингтон, где встретится с Трампом. По их словам, во время визита украинскому лидеру вновь предстоит выслушать критику, так как его «будут ругать».

Кроме того, сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич считает необходимым, чтобы украинские власти предприняли шаги, которые будут приемлемы для России, для достижения мира. По его словам, ключевая роль Москвы в урегулировании конфликта больше не является предметом дискуссий, а воспринимается как установленный факт.

