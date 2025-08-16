«Будут ругать»: Зеленского призвали настроиться на сложную беседу с Трампом Yeni Akit: Трамп вновь будет ругать Зеленского во время переговоров в Вашингтоне

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что в понедельник посетит Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает турецкая газета Yeni Akit. При этом ожидается, что во время поездки главу Украины вновь «будут ругать».

Зеленского снова будут ругать. <…> Украинский лидер Зеленский объявил, что в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США [Дональдом] Трампом, который его обругал во время своего последнего визита, — говорится в материале.

Ранее Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон на встречу с Трампом. Он выразил благодарность за приглашение, но деталей будущих переговоров не уточнил. Он подчеркнул, что Украина остается настроенной на максимально продуктивную работу во имя мира. Американский лидер рассказал о состоявшейся встрече с главой России Владимиром Путиным на Аляске и обозначил ключевые моменты беседы, указав на значимость американского влияния в урегулировании ситуации, добавил президент Украины.