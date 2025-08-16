Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Совфеде раскрыли простой рецепт мира для властей Украины

Сенатор Кастюкевич: Киеву придется делать реальные шаги для достижения мира

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украинские власти для достижения мира должны предпринять шаги, приемлемые для России, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с ТАСС. Он отметил, что ведущая роль Москвы в урегулировании украинского кризиса уже не обсуждается, а воспринимается как данность.

Исходя из риторики [президента США Дональда] Трампа, если Украина действительно хочет мира, как заявляет об этом, придется идти навстречу. Причем Киев должен делать реальные шаги, которые будут приемлемы не только для Киева, но и прежде всего для России, — высказался сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже заявил, что ключевой темой встречи стала ситуация на Украине. По его словам, Москва видит готовность администрации США и лично главы Белого дома активно способствовать скорейшему урегулированию кризиса.

Кроме того, Трамп заявил, что рассчитывает на скорое введение режима прекращения огня на территории Украины. Такое мнение американский лидер высказал в президентском самолете по пути на переговоры с Путиным на Аляске.

