Владимир Путин во время встречи с президентом США Трампом на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон

«Чем быстрее, тем лучше»: Путин высказался о мире на Украине Путин призвал устранить все первопричины кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже подчеркнул, что одним из центральных вопросов обсуждения стала ситуация вокруг Украины. Российский лидер признал, что видит стремление администрации США и лично главы Белого дома содействовать разрешению украинского конфликта.

Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, <...> братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль, — подчеркнул Путин.

По его словам, в этом кроется причина того, что Россия заинтересована в окончании конфликта. При этом Путин подчеркнул, что урегулирование должно носить устойчивый характер.

Ранее российский лидер заявил, что российско-американские отношения опустились до минимальной отметки со времен холодной войны. Политик также указал на необходимость возвращения к конструктивному диалогу между двумя странами.