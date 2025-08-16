Трамп раскрыл, когда будет введен режим прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на установление режима прекращения огня в зоне украинского конфликта в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал на борту президентского самолета по пути на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, информацию раскрыло издание Fox News уже после встречи делегаций в формате «три на три».
Я хочу, чтобы прекращение огня наступило и чтобы это было сделано на нынешней неделе, а не на следующей, чтобы мы могли организовать вторую встречу, — заявил Трамп.
Американский лидер обозначил жесткие условия своего дальнейшего участия в мирном процессе. По его словам, если итоги встречи с Путиным будут плохими, то он откажется от посреднических попыток урегулирования украинского кризиса.
Ранее сообщалось, что встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе переговоров. На данный момент оба лидера отвечают на вопросы журналистов. Сам Трамп неоднократно подчеркивал важность личных контактов в международной дипломатии.