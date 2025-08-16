Дональд Трамп во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в формате «три на три» на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в рамках саммита

Трамп раскрыл, когда будет введен режим прекращения огня на Украине Трамп рассчитывает, что прекращение боев на Украине произойдет на этой неделе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на установление режима прекращения огня в зоне украинского конфликта в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал на борту президентского самолета по пути на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, информацию раскрыло издание Fox News уже после встречи делегаций в формате «три на три».

Я хочу, чтобы прекращение огня наступило и чтобы это было сделано на нынешней неделе, а не на следующей, чтобы мы могли организовать вторую встречу, — заявил Трамп.

Американский лидер обозначил жесткие условия своего дальнейшего участия в мирном процессе. По его словам, если итоги встречи с Путиным будут плохими, то он откажется от посреднических попыток урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе переговоров. На данный момент оба лидера отвечают на вопросы журналистов. Сам Трамп неоднократно подчеркивал важность личных контактов в международной дипломатии.