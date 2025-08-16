Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 01:31

Трамп раскрыл, хочет ли видеться с Путиным в дальнейшем

Fox News: Трамп изъявил желание провести еще одну встречу c Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о намерении организовать очередной саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Одновременно американский президент обозначил возможный выход из переговорного процесса по Украине, если сочтет его бесперспективным.

Трамп заявил, что выйдет из переговорного процесса по Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме не имеет будущего, — передает телеканал.

Заявление прозвучало вскоре после завершения переговоров на Аляске, где лидеры обсуждали широкий круг двусторонних вопросов. Трамп неоднократно подчеркивал важность личных контактов в международной дипломатии.

Ранее сообщалось, что встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе переговоров.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских рестрикций против России после встречи глав государств.

переговоры
Владимир Путин
Дональд Трамп
перспективы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча
«Разочарован»: раскрыто, что не понравилось Трампу по итогу переговоров
Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом
В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 августа, привычная картина
Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»: главные заявления, итоги
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без общения с журналистами
«Шаг вперед»: назван вопрос, который до этого не обсуждали РФ и США
«Обед отменен»: переговоры между Россией и США завершены
Названа причина, почему Путин на Аляске отказался от своей давней традиции
«Next time in Moscow»: Трамп оценил идею Путина провести встречу в Москве
Стало известно о возможном восстановлении полетов между РФ и США
Трамп назвал переговоры с Путиным продуктивными при одном «но»
«Готовы работать»: Путин выразил надежду, что путь к миру на Украине найдет
Путин оценил возможность завершить конфликт на Украине
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин высказался о мире на Украине
«Диалог назрел»: Путин оценил нынешние отношения России и США
Путин заявил, что при президентстве Трампа конфликта на Украине не было бы
Трамп раскрыл, когда будет введен режим прекращения огня на Украине
Путин оценил обстановку на переговорах с США на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.