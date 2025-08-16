Трамп раскрыл, хочет ли видеться с Путиным в дальнейшем

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Трамп раскрыл, хочет ли видеться с Путиным в дальнейшем Fox News: Трамп изъявил желание провести еще одну встречу c Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о намерении организовать очередной саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Одновременно американский президент обозначил возможный выход из переговорного процесса по Украине, если сочтет его бесперспективным.

Трамп заявил, что выйдет из переговорного процесса по Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме не имеет будущего, — передает телеканал.

Заявление прозвучало вскоре после завершения переговоров на Аляске, где лидеры обсуждали широкий круг двусторонних вопросов. Трамп неоднократно подчеркивал важность личных контактов в международной дипломатии.

Ранее сообщалось, что встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе переговоров.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских рестрикций против России после встречи глав государств.