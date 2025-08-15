Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 21:49

Лавров высказался о шансах на отмену американских санкций против России

Лавров заявил о вероятности снятия с России санкций США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции, пишет РИА Новости. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских санкций против России после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

С кого-то снимут обязательно, это точно, — ответил глава МИД России.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика не помогает России обходить западные санкции. Он подчеркнул, что против Бишкека нет ни одного доказательства. Жапаров добавил, что если обвиняющие страны располагают фактами, они должны предоставить их напрямую.

До этого министр финансов США Скотт Бессент обрушился с критикой на европейских партнеров, требующих усилить санкционное давление на Россию. Он заявил, что Европе пора либо действовать самостоятельно, либо перестать выдвигать подобные требования. По словам чиновника, администрация Трампа имеет собственную стратегию для предстоящих переговоров с Москвой.

Аляска
Сергей Лавров
санкции
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ выразило мнение по поводу планов Израиля оккупировать сектор Газа
Трамп озвучил, какой встречи он ждет после переговоров с Путиным
Трамп совершил неожиданный жест в адрес Путина в аэропорту на Аляске
«Редкая машина»: военэксперт о самолетах, сопровождавших борт Путина в США
Роскосмос показал снимки Анкориджа, где произошла встреча Путина и Трампа
F-22 Raptor вместо караула: как Аляска встретила Путина и делегацию РФ
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
«Можно подождать»: Ушаков оценил возможность нового саммита РФ-США
Песков рассказал, кто вместе с Путиным проведет переговоры на Аляске
Самолет Путина приземлился на Аляске
Опубликован список поручений правительству РФ по итогам ПМЭФ
Песков поделился важными планами Путина на Аляске после завершения саммита
В РПЦ помолились за исход переговоров на Аляске
Лавров высказался о шансах на отмену американских санкций против России
Путин и Трамп не станут встречаться тет-а-тет
Над США появился еще один самолет спецотряда «Россия»
Стало известно, под каким лозунгом пройдет саммит Путина и Трампа
В США назвали саммит на Аляске победой Путина
Дрон ВСУ оставил без света тысячи жителей Курской области
Трамп прибыл на Аляску, чтобы встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.