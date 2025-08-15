Лавров высказался о шансах на отмену американских санкций против России Лавров заявил о вероятности снятия с России санкций США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции, пишет РИА Новости. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских санкций против России после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

С кого-то снимут обязательно, это точно, — ответил глава МИД России.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика не помогает России обходить западные санкции. Он подчеркнул, что против Бишкека нет ни одного доказательства. Жапаров добавил, что если обвиняющие страны располагают фактами, они должны предоставить их напрямую.

До этого министр финансов США Скотт Бессент обрушился с критикой на европейских партнеров, требующих усилить санкционное давление на Россию. Он заявил, что Европе пора либо действовать самостоятельно, либо перестать выдвигать подобные требования. По словам чиновника, администрация Трампа имеет собственную стратегию для предстоящих переговоров с Москвой.