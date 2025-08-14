Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business резко раскритиковал европейских партнеров, требующих усиления санкционного давления на Россию. Чиновник заявил, что европейцам пора либо предпринимать самостоятельные действия, либо прекратить подобные требования.

Хотел бы сказать, что нашим европейским коллегам настала пора либо что-то предпринять, либо заткнуться, — заявил Бессент.

Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа выработала собственную стратегию для предстоящих переговоров с Россией. Бессент также отметил, что глава Белого дома тщательно подготовился к встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске и «будет находиться в очень сильной позиции».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и отмену санкций. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по украинскому вопросу, который является центральным в диалоге между лидерами.

