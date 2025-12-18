Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 23:50

Активистка набросилась на американского министра финансов в ресторане

Активистка Codepink накричала на главу Минфина США Бессента в ресторане

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Во время ужина в вашингтонском ресторане министр финансов США Скотт Бессент столкнулся с публичным обвинением со стороны активистки пацифистской организации Codepink. Женщина прервала его трапезу, выступив с резкой критикой американской санкционной политики, и засняла инцидент на видео для соцсети Х.

Активистка напрямую обратилась к главе Минфина США, обвинив его в игнорировании гуманитарных последствий санкций. В своем выступлении она сослалась на данные научного журнала The Lancet, согласно которым ограничительные меры приводят к гибели сотен тысяч человек ежегодно.

Хочу поднять тост за министра финансов Скотта Бессента, который спокойно ест, в то время как люди по всему миру голодают из-за его санкций... Он закрывает глаза на смерть 600 тысяч людей ежегодно из-за его санкций... Сколько людей еще умрут из-за крови на ваших руках? — прокричала Бессенту активистка.

В ответ некоторые посетители заведения выразили неодобрение действиям протестующей. Сам Бессент, как сообщается, ответил, что женщина невежественна в данном вопросе, после чего обратился с жалобой к персоналу. По информации портала Notus, вскоре после инцидента министр покинул ресторан, явно расстроенный произошедшим.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву, в случае если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Новые рестрикции будут известны уже на этой неделе. Ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти.

санкции
Минфин США
Скотт Бессент
активисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе уличили «Укрэнерго» в коррупционных схемах
Младенец пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгород
Трамп попросил Украину поспешить с урегулированием
Легендарных спортсменов на Украине лишили президентских выплат
«Расправься с ней и выкинь»: мать заказала убить дочь, почему ее оправдали
Приметы 19 декабря — Никола Зимний: прощаем обиды и веселимся
В деле Эпштейна всплыли сведения о россиянке и украинках
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 декабря 2025 года
Учительница из Петербурга оказалась под стражей из-за совращения детей
Активистка набросилась на американского министра финансов в ресторане
Иностранные журналисты озвучили пул вопросов для Путина
В МИД РФ отметили взвешенную позицию Финляндии по «гибридным угрозам»
Кровавые дожди над ближневосточными странами дали сигнал всему миру
Владельца конного клуба подозревают в отравлении лошадей под Волгоградом
«Я не обязан»: Трамп не будет считаться с Конгрессом США по одному вопросу
Рютте назвал главных противников вступления Украины в НАТО
Бутылка с водой помогла найти «автора» отравленной малины для двух девочек
США готовятся к приему Путина в 2026 году
Лукашенко рассказал о попытке Киева вмешаться во внутренние дела Белоруссии
«Спрашивалка не выросла»: глава «Ахмата» ответил на конфликтный вопрос
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.