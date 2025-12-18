Активистка набросилась на американского министра финансов в ресторане Активистка Codepink накричала на главу Минфина США Бессента в ресторане

Во время ужина в вашингтонском ресторане министр финансов США Скотт Бессент столкнулся с публичным обвинением со стороны активистки пацифистской организации Codepink. Женщина прервала его трапезу, выступив с резкой критикой американской санкционной политики, и засняла инцидент на видео для соцсети Х.

Активистка напрямую обратилась к главе Минфина США, обвинив его в игнорировании гуманитарных последствий санкций. В своем выступлении она сослалась на данные научного журнала The Lancet, согласно которым ограничительные меры приводят к гибели сотен тысяч человек ежегодно.

Хочу поднять тост за министра финансов Скотта Бессента, который спокойно ест, в то время как люди по всему миру голодают из-за его санкций... Он закрывает глаза на смерть 600 тысяч людей ежегодно из-за его санкций... Сколько людей еще умрут из-за крови на ваших руках? — прокричала Бессенту активистка.

В ответ некоторые посетители заведения выразили неодобрение действиям протестующей. Сам Бессент, как сообщается, ответил, что женщина невежественна в данном вопросе, после чего обратился с жалобой к персоналу. По информации портала Notus, вскоре после инцидента министр покинул ресторан, явно расстроенный произошедшим.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву, в случае если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Новые рестрикции будут известны уже на этой неделе. Ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти.