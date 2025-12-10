США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа Минфин США продлил лицензию на операции с ЛУКОЙЛом для продажи до января 2026-го

Министерство финансов США объявило о продлении лицензии на осуществление операций с компанией ЛУКОЙЛ и ее дочерними структурами, включая Lukoil International GmbH, сообщает РИА Новости. Новый срок действия установлен до 17 января 2026 года.

В документе указано, что сделки, которые обычно запрещены исполнительным указом 14024, за исключением некоторых случаев будут разрешены. Это касается переговоров и заключения контрактов с публичным акционерным обществом «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ» и его аффилированными лицами для продажи, распоряжения или передачи Lukoil International GmbH, а также любых юридических лиц, в которых LIG владеет долей 50% и более. Прежний срок действия лицензии истекал 13 декабря 2025 года.

Ранее кабмин США поддержал план Ирака по передаче доли ЛУКОЙЛа в нефтяном месторождении «Западная Курна — 2» американской компании. В Госдепе сообщили, что страна продолжает отстаивать интересы своих фирм в республике.

Стало известно, что экс-владелец контрольного пакета акций компании MindGeek, к которой относится сайт Pornhub, Бернд Бергмайр запросил у Минфина США возможность купить зарубежные активы ЛУКОЙЛа. Бизнесмен счел этот шаг «отличной инвестицией».