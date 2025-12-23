Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:21

Первый энергоблок Запорожской АЭС получил лицензию до 2035 года

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Ростехнадзор разрешил Запорожской атомной электростанции эксплуатацию энергоблока № 1 на 10 лет. Как рассказали в пресс-службе компании, лицензия оформлена в строгом соответствии с российским законодательством и нормативными актами, регулирующими использование атомной энергии.

Сейчас все энергоблоки Запорожской АЭС, включая первый, находятся в режиме холодного останова. Полученная лицензия создает правовые условия для возможного изменения режима эксплуатации энергоблока № 1 в будущем, — сообщили в компании.

Энергоблок № 1 был введен в эксплуатацию 10 декабря 1984 года. Ранее в октябре Ростехнадзор уже выдал Запорожской АЭС лицензию на 25 лет для эксплуатации хранилища отработавшего ядерного топлива.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что совместное управление Запорожской атомной электростанцией тремя странами может стать миной замедленного действия. Речь идет о Вашингтоне, Москве и Киеве. Украина, по мнению Джабарова, не должна быть включена в этот перечень, поскольку АЭС находится на российской территории.

ЗАЭС
лицензии
Россия
Запорожская область
