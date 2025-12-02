Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине

Готовность Вашингтона прекратить поддержку Киева свидетельствует о том, что политическая элита США испытывает усталость, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский, комментируя сообщения американских СМИ о вероятной остановке помощи Украине на фоне разговоров о мирном решении кризиса. По его мнению, администрация главы Белого дома Дональда Трампа намерена сделать акцент на внутренней политике.

Заявление [Скотта] Бессента (министр финансов США. — NEWS.ru) [о стабильности экономики РФ] отражает не столько окончательное решение Вашингтона, сколько усталость американского истеблишмента от затяжного конфликта и рост приоритета внутренних задач. Администрация Трампа последовательно демонстрирует стремление переложить финансовое бремя на союзников и перейти от прямой помощи к модели «платите — и получаете оружие через НАТО». Это не означает полного сворачивания поддержки, но делает ее более транзакционной и менее идеологической, — высказался Дубравский.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп прекратил практику неограниченного финансирования Украины. По ее словам, власти Киева использовали средства американских налогоплательщиков ненадлежащим образом.