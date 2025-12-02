Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 18:09

Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине

Политолог Дубравский: готовность США лишить Украину помощи отражает усталость

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Готовность Вашингтона прекратить поддержку Киева свидетельствует о том, что политическая элита США испытывает усталость, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский, комментируя сообщения американских СМИ о вероятной остановке помощи Украине на фоне разговоров о мирном решении кризиса. По его мнению, администрация главы Белого дома Дональда Трампа намерена сделать акцент на внутренней политике.

Заявление [Скотта] Бессента (министр финансов США. — NEWS.ru) [о стабильности экономики РФ] отражает не столько окончательное решение Вашингтона, сколько усталость американского истеблишмента от затяжного конфликта и рост приоритета внутренних задач. Администрация Трампа последовательно демонстрирует стремление переложить финансовое бремя на союзников и перейти от прямой помощи к модели «платите — и получаете оружие через НАТО». Это не означает полного сворачивания поддержки, но делает ее более транзакционной и менее идеологической, — высказался Дубравский.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп прекратил практику неограниченного финансирования Украины. По ее словам, власти Киева использовали средства американских налогоплательщиков ненадлежащим образом.

США
Украина
Дональд Трамп
Скотт Бессент
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломаты смогли уговорить россиян покинуть самолет после посадки в Актау
Военэксперт раскрыл значение скорого освобождения Купянск-Узлового
Психиатр Федорович назвал хоббидоггинг нездоровой тенденцией
Дело Долиной дошло до Верховного суда
Путин пригрозил «отрезать Украину от моря» в ответ на пиратство
Симоньян предложила Западу способ обезопаситься от российского влияния
Путин предупредил Европу о последствиях в случае военного конфликта
Александра Захарова поблагодарила зрителей театров за связь с элитарностью
Представитель блогера рассказал о «договорной» драке с директором Киркорова
Путин напомнил обижающейся Европе, что никто не отстранял ее от переговоров
Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой
Педофил из придорожного кафе: в Перми бизнесмен охотился на школьниц
В ЕС раскрыли, на что должна пойти Армения в отношении России
Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева
Диетолог объяснила, поможет ли грейпфрут в похудении
«Недопустимо»: в ФЛГР отреагировали на инцидент с Большуновым
Российская бортпроводница установила рекорд по прогулам за год
«Живут на другой планете»: Путин о «выклянчивании денег» Киевом
Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине
Путин раскрыл, кому опасно находиться в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.