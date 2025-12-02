День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 01:51

«Конец бесконечным чекам»: США прекратили финансирование Украины

Ливитт: Трамп положил конец бесконечным чекам для финансирования Украины

Кэролайн Ливитт Кэролайн Ливитт Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп положил конец практике «бесконечных чеков» для финансирования Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что власти Киева злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков

Он (Трамп. — NEWS.ru) не хочет, чтобы долларами американских налогоплательщиков злоупотребляли. По этой причине он положил конец бесконечным чекам, которые выписывала предыдущая администрация для финансирования (этого конфликта. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Ливитт также пояснила, что теперь США поставляют оружие через НАТО, что коренным образом отличается от прежней схемы прямой финансовой помощи. Хотя администрация стремится положить конец конфликту, приоритетом остается благополучие американского народа, подчеркнула она.

Ранее Левитт заявила, что администрация президента США оптимистично настроена в отношении достижения мирного урегулирования на Украине. Она подтвердила, что ключевые положения будущего соглашения уже сформулированы в письменном виде.

До этого стало известно, что переговоры между американской и украинской делегациями, проходившие во Флориде, не привели к достижению соглашения по вопросу предоставления гарантий безопасности для Киева. В ходе консультаций также обсуждалась возможность изменения границ между Россией и Украиной, включая возможный территориальный «обмен».

США
Украина
финансирование
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два аэропорта на Кавказе прекратили прием и отправку самолетов
Ученые предупредили о возможном супервзрыве на Солнце
Названа задача, которая стоит перед войсками «Севера»
Белоусов поздравил военных с освобождением Волчанска
Еще в трех аэропортах России приостановлены полеты
«Без них обойдемся»: глава ВТБ назвал два важных для РФ вопроса по Украине
«Мы добились»: фон дер Ляйен рассказала об урегулировании на Украине
«Конец бесконечным чекам»: США прекратили финансирование Украины
Ирак призвал компании из США заменить ЛУКОЙЛ в Западной Курне — 2
Группировка войск «Центр» отчиталась о работе в зоне СВО
Путин поставил задачи по снабжению ВС РФ всем необходимым на зиму
Эффект Долиной: как не купить квартиру у старушки-мошенницы, советы юристов
«Очень оптимистично»: США прокомментировали мирное соглашение на Украине
Поезд «Сапсан» из Петербурга задерживается в Ленобласти
«Простого солдата не жалко»: Путин указал на безразличие Киева
«Пощечины и плевки»: болельщики избили футболистов из-за проигрыша
Приметы 2 декабря: Авдей Радетель — покровитель дома и защитник от нечисти
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 декабря 2025 года
На главной площади Красноармейска развернули флаг России
Работа курьером, армия или срок? Что ждет Милохина при возвращении в РФ
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.