«Конец бесконечным чекам»: США прекратили финансирование Украины

Президент США Дональд Трамп положил конец практике «бесконечных чеков» для финансирования Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что власти Киева злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков

Он (Трамп. — NEWS.ru) не хочет, чтобы долларами американских налогоплательщиков злоупотребляли. По этой причине он положил конец бесконечным чекам, которые выписывала предыдущая администрация для финансирования (этого конфликта. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Ливитт также пояснила, что теперь США поставляют оружие через НАТО, что коренным образом отличается от прежней схемы прямой финансовой помощи. Хотя администрация стремится положить конец конфликту, приоритетом остается благополучие американского народа, подчеркнула она.

Ранее Левитт заявила, что администрация президента США оптимистично настроена в отношении достижения мирного урегулирования на Украине. Она подтвердила, что ключевые положения будущего соглашения уже сформулированы в письменном виде.

До этого стало известно, что переговоры между американской и украинской делегациями, проходившие во Флориде, не привели к достижению соглашения по вопросу предоставления гарантий безопасности для Киева. В ходе консультаций также обсуждалась возможность изменения границ между Россией и Украиной, включая возможный территориальный «обмен».