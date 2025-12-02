День матери
02 декабря 2025 в 02:47

Ученые предупредили о возможном супервзрыве на Солнце

ИКИ РАН: комплекс пятен на Солнце может копить энергию для супервзрыва

Фото: NASA/Global Look Press
На обращенной к Земле стороне Солнца образовался самый большой в этом году комплекс пятен, в котором может накапливаться энергия для супервзрыва, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отмечают тревожное спокойствие в крупнейшей группе, сравнивая его с фундаментальной загадкой космоса.

Либо тут всерьез есть план войти в историю и копится энергия для супервзрыва, либо, даже не знаем… Бывают же большие и добрые люди, будем считать, что на Солнце сформировалось большое и доброе пятно, — сказано в публикации.

Суммарная площадь южной группы пятен, достигшая 1,6 тыс. единиц, превышает прошлогодние показатели на треть, подчеркнули в источнике. Американские исследователи классифицировали этот комплекс пятен под тремя отдельными номерами для удобства наблюдения: 4296, 4294 и 4298.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса Х, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Она достигла уровня Х1.95. Пиковая активность наблюдалась в 5 часов 49 минут по московскому времени.

До этого в ночь с 28 на 29 ноября на Солнце произошли три вспышки класса M, одна из которых достигла балла M5.9. Эксперты отметили, что ситуация развивается по более мягкому сценарию по сравнению с предыдущими наблюдениями. По их словам, в ближайшие два-три дня на Солнце ожидается относительно стабильная обстановка, но необходимо следить за активностью солнечных пятен, чтобы прогнозировать возможные солнечные вспышки.

