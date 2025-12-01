В первый день зимы произошла одна из мощнейших вспышек на Солнце

Утром 1 декабря на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса Х, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Она достигла уровня Х1.95. Пиковая активность наблюдалась в 5 часов 49 минут по московскому времени.

В ранние утренние часы на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х. По предварительным данным, ее мощность составила Х1.95 балла, а пик пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени. По своей силе вспышка попадает в пятерку самых сильных вспышек на нашем светиле с начала 2025 года, — говорится в сообщении.

По словам эксперта, эпицентр вспышки расположен далеко от линии Солнце — Земля. Поэтому вероятность попадания солнечного вещества на нашу планету крайне мала.

Ранее в ночь с 28 на 29 ноября на Солнце произошли три вспышки класса M, одна из которых достигла балла M5.9. Эксперты отметили, что ситуация развивается по более мягкому сценарию по сравнению с предыдущими наблюдениями. По их словам, в ближайшие два-три дня на Солнце ожидается относительно стабильная обстановка, но необходимо следить за активностью солнечных пятен, чтобы прогнозировать возможные солнечные вспышки.