День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 12:08

На Солнце возобновились мощные вспышки

ИКИ РАН: впервые за две недели на Солнце произошли мощные вспышки класса M

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ночь с 28 на 29 ноября на Солнце произошло три вспышки класса M, что стало первым подобным явлением почти за две недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и (ИКИ) РАН. Самая сильная из них достигла балла M5.9 и произошла в 01:24 по московскому времени.

Эксперты утверждают, что переход на M-уровень должен был произойти еще накануне. Сейчас ситуация развивается по более мягкому сценарию по сравнению с тем, что наблюдалось три недели назад. Тогда появление активных центров на обратной стороне Солнца вызвало сильные магнитные бури.

Эксперты отмечают, что в ближайшие два-три дня на Солнце ожидается относительно стабильная обстановка. Однако, если активность в солнечных пятнах не снизится, необходимо будет тщательно следить за возможными солнечными вспышками, которые могут оказать воздействие на нашу планету.

Ранее в ИКИ РАН предупредили о значительном увеличении числа вспышек на Солнце. Потоки рентгеновского излучения на поверхности звезды выросли почти в пять раз. Колебания солнечной активности продолжаются примерно 1,5 месяца и вызваны асимметрией в распределении активных центров на звезде.

вспышки
солнце
РАН
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил продавать открытки с Гитлером
Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной
Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы
На Кубани раскрыли, что стало с горящей НПЗ после атаки ВСУ
Конец «халявы» для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря
110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек
Мясников в прямом эфире пожаловался на свою прическу
Зеленский нашел замену Ермаку
Россиян начали обманывать в аптеках Турции и Египта
Названы три фразы, обезоруживающие ребенка перед мошенниками
Подпольщик доложил об уничтожении «цитадели» вражеских дронов
Назван срок, который грозит арестованному гендиректору издательства «Джем»
В Литве подстрелили бельгийского военного
Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину
В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией
ФСБ впервые начала публикацию списка предателей
Ермака назвали ключевым виновником затягивания конфликта на Украине
Прослужит десятилетиями: как установить и укрепить забор из профнастила
Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе
В США «похоронили» коварный план Запада против России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.