На Солнце возобновились мощные вспышки

В ночь с 28 на 29 ноября на Солнце произошло три вспышки класса M, что стало первым подобным явлением почти за две недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и (ИКИ) РАН. Самая сильная из них достигла балла M5.9 и произошла в 01:24 по московскому времени.

Эксперты утверждают, что переход на M-уровень должен был произойти еще накануне. Сейчас ситуация развивается по более мягкому сценарию по сравнению с тем, что наблюдалось три недели назад. Тогда появление активных центров на обратной стороне Солнца вызвало сильные магнитные бури.

Эксперты отмечают, что в ближайшие два-три дня на Солнце ожидается относительно стабильная обстановка. Однако, если активность в солнечных пятнах не снизится, необходимо будет тщательно следить за возможными солнечными вспышками, которые могут оказать воздействие на нашу планету.

Ранее в ИКИ РАН предупредили о значительном увеличении числа вспышек на Солнце. Потоки рентгеновского излучения на поверхности звезды выросли почти в пять раз. Колебания солнечной активности продолжаются примерно 1,5 месяца и вызваны асимметрией в распределении активных центров на звезде.