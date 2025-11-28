Ученые предупредили о значительном росте числа солнечных вспышек

Число вспышек на Солнце значительно увеличится в ближайшее время, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале. Там пояснили, что потоки рентгеновского излучения на поверхности звезды выросли почти в пять раз.

Резкое усиление вспышечной активности ожидается в ближайшие сутки, — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что колебания солнечной активности продолжаются примерно 1,5 месяца. По их словам, они вызвана асимметрией в распределении активных центров на звезде.

Ранее ученые заявили, что межзвездная комета 3I/ATLAS при удалении от Солнца сохранила пылевой антихвост. Это явление наблюдается у комет, но крайне редко. По мере того как комета отдаляется от Солнца, астрономы получают все более качественные снимки, позволяющие рассмотреть детали ее строения.

До этого стало известно, что гигантское образование плазмы сформировалось на Солнце и оторвалось от него в ночь на 20 ноября. В ИКИ РАН сообщили, что размер протуберанца в 80 раз превышает диаметр Земли.