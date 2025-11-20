«Царь-протуберанец» оторвался от Солнца ночью РАН: протуберанец размером в 80 раз выше диаметра Земли оторвался от Солнца

Гигантское образование из плазмы, называемое протуберанцем, сформировалось на Солнце и оторвалось от него в ночь на 20 ноября, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Его размер в 80 раз превышает диаметр Земли.

Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца произошли на северном полюсе Солнца. Размер плазменного образования в момент отрыва превысил 1 млн километров. Источники активности, приведшие к образованию этого гигантского образования, находятся на обратной стороне Солнца и недоступны для прямого наблюдения. Ученые отмечают, что три дня назад из той же области было выброшено крупное облако плазмы.

Исследователи допустили, что оба события имеют общий источник активности и могут быть связаны с тем же центром 4274. Находясь в зоне видимости Земли он произвел две самых крупных в 2025 году вспышки. Сейчас центр находится на невидимой стороне Солнца.

Ранее стало известно, что облако солнечной плазмы столкнется с межзвездным объектом 3I/ATLAS 21 ноября. По данным ИКИ РАН, объект-комету можно увидеть с Земли.