Россияне увидят уникальное явление с солнечной плазмой в космосе Солнечная плазма ударит по объекту-комете в ноябре

Облако солнечной плазмы столкнется с межзвездным объектом 3I/ATLAS 21 ноября, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Объект-комету можно увидеть с Земли, поэтому у жителей планеты есть шанс наблюдать за космическим явлением, подчеркнули ученые.

Расчеты показывают, что новый крупный выброс плазмы, зарегистрированный на обратной стороне Солнца 17 ноября, направлен точно на объект 3I/ATLAS, который расположен сейчас справа от Солнца. Плазменное облако ударит по межзвездному «кораблю-комете» в середине дня в пятницу, 21 ноября, ориентировочно в 15 часов по московскому времени, — подчеркнули в лаборатории ИКИ РАН.

Ранее известный астроном Марк Томпсон представил шесть новых созвездий, которые получили названия в честь популярных закусок. На карте неба появились «Куриный наггетс», «Кольцо из креветок», «Мини-пицца», «Свинья в одеяле» (сосиска в беконе), «Сосиска в тесте» и «Сыр на палке».

До этого астроном Владимир Сурдин заявлял, что человечество имеет высокие шансы на выживание при взрыве сверхновой звезды, поскольку ближайший потенциальный кандидат расположен на безопасном расстоянии. Бетельгейзе, красный сверхгигант, находится в 550 световых годах от Земли.