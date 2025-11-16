Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Астроном оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой

Астроном Сурдин заверил, что человечество сможет выжить при взрыве сверхновой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Человечество имеет высокие шансы на выживание при взрыве сверхновой звезды, поскольку ближайший потенциальный кандидат расположен на безопасном расстоянии, заявил астроном Владимир Сурдин в интервью «Газете.Ru». Бетельгейзе, красный сверхгигант, находится в 550 световых годах от Земли.

Взрыв Бетельгейзе, если бы он произошел поблизости от Солнечной системы, по своему поражающему радиационному действию был бы сравним со сверхмощной солнечной вспышкой, — сказал астроном.

Ученый пояснил, что механизмы вспышек сверхновых остаются недостаточно изученными из-за их разнообразия. Гамма-излучение, возникающее при образовании сверхновой, не способно покинуть пределы своей звездной системы. Атмосфера Земли обеспечивает надежную защиту от подобных космических явлений для всех живых организмов.

Ранее пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что одна из самых мощных солнечных вспышек этого года класса X4.0 не повлияет на Землю, поскольку выброс плазмы прошел на значительном удалении от нашей планеты. Специалисты пояснили, что подобные случаи не являются редкостью.

