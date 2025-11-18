Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 21:43

В небе над Британией появились «съедобные» созвездия

Daily Mail: астроном Томпсон назвал шесть новых созвездий в честь закусок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В небе над Великобританией теперь можно разглядеть не только классические звездные фигуры, но и настоящий праздничный фуршет, пишет Daily Mail. Известный астроном Марк Томпсон представил публике шесть абсолютно новых созвездий, которые получили необычные названия в честь популярных закусок.

Теперь над головой мерцает целый праздничный шведский стол,пошутил ученый.

Отныне на небесной карте можно найти «Куриный наггетс», «Кольцо из креветок», «Мини-пиццу», «Свинью в одеяле» (сосиска в беконе), «Сосиску в тесте» и «Сыр на палке». Это открытие превратило ночное небо в своеобразное космическое меню, способное порадовать как любителей астрономии, так и гурманов.

Ранее астроном Владимир Сурдин заявлял, что человечество имеет высокие шансы на выживание при взрыве сверхновой звезды, поскольку ближайший потенциальный кандидат расположен на безопасном расстоянии. Бетельгейзе, красный сверхгигант, находится в 550 световых годах от Земли.

До этого пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что одна из самых мощных солнечных вспышек этого года класса X4.0 не повлияет на Землю, поскольку выброс плазмы прошел на значительном удалении от нашей планеты. Специалисты пояснили, что подобные случаи не являются редкостью.

