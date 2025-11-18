В небе над Британией появились «съедобные» созвездия Daily Mail: астроном Томпсон назвал шесть новых созвездий в честь закусок

В небе над Великобританией теперь можно разглядеть не только классические звездные фигуры, но и настоящий праздничный фуршет, пишет Daily Mail. Известный астроном Марк Томпсон представил публике шесть абсолютно новых созвездий, которые получили необычные названия в честь популярных закусок.

Теперь над головой мерцает целый праздничный шведский стол, — пошутил ученый.

Отныне на небесной карте можно найти «Куриный наггетс», «Кольцо из креветок», «Мини-пиццу», «Свинью в одеяле» (сосиска в беконе), «Сосиску в тесте» и «Сыр на палке». Это открытие превратило ночное небо в своеобразное космическое меню, способное порадовать как любителей астрономии, так и гурманов.

