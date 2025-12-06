ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 декабря 2025 в 18:12

Россиянка рассказала, что ее удивило в американской кухне

Тревел-блогер Ершова назвала американскую еду странной и непривычной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Состав некоторых популярных у американцев блюд может удивить неподготовленного туриста из России, об этом рассказала тревел-блогер Марина Ершова. В своем блоге она призналась, что не может понять состав и популярность некоторых традиционных американских блюд. Это касается еды, которую жители Америки едят с детства.

Особое изумление у нее вызвал суп из моллюсков, который, по ее словам, выглядит как нечто непригодное для еды, но при этом является крайне популярным в США. Также блогер не решилась попробовать печенье с подливой из сосисок и знаменитые макароны с сыром, который, по ее мнению, имеют консистенцию «расплавленного пластикового стула». Ершова упомянула и другие странности, такие как «мясной хлеб» — запеченные котлеты с кетчупом, а также экстремально острые крылья «Баффало».

Они обжигают душу и всю глотку, — добавила Ершова.

Путешественница отдельно выделила американские завтраки, которые, по ее мнению, никогда не понравятся россиянам. Она описала местное блюдо — тортилью, начиненную картошкой, беконом, сыром и авокадо, как «Калашников среди завтраков», которую крайне неудобно есть на ходу.

Ранее российская туристка получила тяжелейшую аллергическую реакцию с отеком Квинке во время отдыха на Бали. Предположительно, ей стало плохо после употребления пищи в местном «Макдоналдсе». После похода в ресторан у 24-летней девушки развились удушье и генерализованная сыпь. Ей пришлось лететь в Москву под капельницей, где по прилете все симптомы исчезли.

