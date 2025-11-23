Россиянка летела домой под капельницей после азиатского «Макдоналдса» Baza: россиянка получила отек Квинке на Бали после употребления фастфуда

Российская туристка получила тяжелейшую аллергическую реакцию с отеком Квинке во время отдыха на Бали, предположительно, после употребления пищи в «Макдоналдсе» сообщает Telegram-канале Baza. У 24-летней девушки развились удушье и генерализованная сыпь.

По информации источника, симптомы появились в конце отдыха: ночью у туристки возник отек горла, «заплыли» глаза, а тело покрылось бордовыми пятнами. Несмотря на уколы антигистаминных препаратов, через сутки состояние вновь ухудшилось. Девушке пришлось лететь в Москву под капельницей, где по прилете все симптомы исчезли.

Местные врачи не установили точную причину реакции, предполагая как аллергию на азиатский фастфуд, так и поражение токсинами ядовитых насекомых томкатов. Пострадавшая планирует пройти полное обследование в Москве.

Ранее сообщалось, что турист из Тамбова, отдыхавший на Бали, не обратил внимания на укус ядовитой змеи, из-за чего впоследствии скончался. По информации источника, 32-летний мужчина впал в кому и провел в местном госпитале больше месяца. В итоге лечение обошлось его семье в 10 млн рублей.