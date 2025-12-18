Новый год-2026
18 декабря 2025

Лавров рассказал, чем его поразила фон дер Ляйен

Лаврова поразила непосредственность фон дер Ляйен из-за ее призыва к США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что был поражен «непосредственностью» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей Соединенные Штаты не вмешиваться в «европейскую демократию». Он иронично прокомментировал ее слова о суверенитете избирателей, напомнив о Румынии и Молдавии.

Я был поражен «непосредственностью» политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию, — отметил он.

Ранее Лавров также сообщил, что существует угроза вмешательства стран Запада в российскую избирательную кампанию 2026 года. По его словам, недружественные страны могут попытаться повлиять на исход выборов в Госдуму. Глава МИД напомнил о сложностях, с которыми Россия столкнулась во время президентских выборов 2024 года за рубежом. Ряд западных государств произвольно и без объяснений сократил российское дипломатическое присутствие, особенно в местах компактного проживания граждан РФ, заявил он.

