Убийство в наркопритоне: юная проститутка села за смерть насильника

Суд по делам несовершеннолетних во французском городе Понтуазе приговорил юную девушку к шести годам тюремного заключения с социально-судебным надзором. Ее признали виновной в убийстве своего насильника. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Шесть лет колонии

Последнее заседание по делу 16-летней обвиняемой в убийстве 27-летнего насильника состоялось 10 декабря, а через два дня суд огласил вердикт: юная девушка приговорена к шести годам лишения свободы. Сторона обвинения требовала наказания в виде 10 лет, пишет издание JSS.

Учитывая, что разбирательство ведется с осени 2014 года и все это время несовершеннолетняя была под стражей, выйти на свободу она сможет уже примерно через два года. После этого ей предстоит шесть лет контроля со стороны службы пробации.

Занималась проституцией

Про осужденную известно, что она выросла в семье, где процветало домашнее насилие. На фоне стресса уже в восемь лет она впервые попыталась покончить с собой. В очень юном возрасте девочка пристрастилась к наркотикам.

Однажды, находясь под веществами, девочка стала жертвой группового изнасилования. По словам ее адвоката, поданное ею заявление в связи с этим преступлением ни к чему не привело. Девочка также, предположительно, подвергалась другим надругательствам, занимаясь проституцией после побега из дома и помещения в приемную семью.

«На грани самообороны»

В сентябре 2024 года девочка часто проводила время в районе Сержи. Там обитала компания маргиналов, с которыми несовершеннолетняя водила дружбу.

Там же она познакомилась с молодым человеком, который ее заинтересовал, но вскоре исчез из зоны видимости. Другой мужчина пообещал девочке найти его в обмен на секс. Подросток соглашается и попадает в квартиру с четырьмя другими мужчинами, которые находятся под воздействием наркотиков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из наркоманов начал приставать к девочке, но та дала отпор. В итоге тот дождался, пока она уснет, и все-таки надругался над ней.

Пережившая изнасилование девочка решила мстить. Она дождалась, когда обидчик уснул, и убила его.

Адвокат подсудимой настаивал, что в этой ситуации девочка находилась «на грани самообороны». Группа сторонников в соцсетях тоже настаивает, что девочка всего лишь «взяла правосудие в свои руки».

