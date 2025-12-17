«Ноги стали ватные»: маньяк откровенно рассказал об удовольствии от убийств

Юрист и криминолог Данил Сергеев опубликовал в своем Telegram-канале интервью с серийным убийцей, на счету которого более 10 доказанных жертв. NEWS.ru пересказывает часть откровений маньяка.

«Я не псих!»

Своего собеседника Сергеев называет Андреем, но это его ненастоящее имя. Маньяк дал согласие на публикацию его откровений только в конфиденциальном формате. Андрею на момент разговора было 50 лет, из которых уже более 20 лет он отбыл в исправительной колонии особого режима.

Заключенный не любит, когда его называют маньяком. Этот термин отсылает к психопатологии, но убийца настаивает на своей вменяемости.

«Я не псих! Ну вот как объяснить. Возьмем, вы хотите пить. Сначала можете терпеть, долго терпеть, но потом физически чувствуете жажду, всем телом. У меня получалось долго гнать мысли об убийствах. Даже не так, я ведь не об убийствах думал, а о завладении человеком, подчинении. Это главное. Но постепенно, идешь по улице, заходишь в магазин, везде видишь потенциальных жертв. И мысли начинают работать будто сами по себе. Сидишь дома, смотришь телевизор, а в голове словно параллельно гоняется одна и та же мысль», — откровенничает серийник.

По словам Андрея, маньяком можно считать того, кто не просто убивает, но также «отрезает органы, крови много, с извращениями». Он же всего лишь два раза использовал нож в своих преступлениях, в остальные разы душил женщин руками.

«Разбей ей нос, пусть пожалеет»

Андрей признается, что долгое время подбирался к идее совершить преступление — изнасиловать, избить и даже убить. Он неоднократно следовал выдержанному плану, но в итоге не давал себе сорваться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Однажды я уговорил девушку сесть со мной в машину. Мы с ней поехали, я подумал, что было бы неплохо попробовать [совершить с ней половой акт]. Она была совсем рядом, но я не решился. Просто довез ее. Потом сел на ее место, когда она вышла, и долго там сидел. В другой раз я также подвозил и предложил, но она стала отмораживаться. Я захотел даже ее ударить, но сдержался. А в мыслях шло: разбей ей нос, пусть пожалеет, пусть поймет, что тебе нельзя отказывать», — рассказывает преступник.

Первое убийство

Андрей утверждает, что первое его убийство оказалось случайным. Он уверен, что, если бы жертва не начала угрожать милицией, она осталась бы жива. Преступление могло бы ограничиться изнасилованием. Однако, когда мужчина почувствовал кровь, его уже было не остановить.

«В первый раз не думал [об убийстве], но в следующих случаях стал уже думать. Продумывал уже, где совершить, чтобы не заметили, не услышали, не запомнили, где спрятать тело», — делится Андрей.

При этом он настаивает, что убийство не было для него самоцелью. Его целью было установить полную власть.

«Как бы делаю все, что хочу. Моя полная власть. Что она моя, и только моя», — объясняет маньяк.

«Она была не местная»

После первого убийства он долго не решался вернуться на место преступления. Опасался, что там в засаде сидят силовики. Андрей начал читать газеты, надеясь наткнуться на сообщения о найденном трупе в криминальных сводках.

«Однажды продавщица обратила внимание, что я стал читать газеты. Она меня знала, мамина подруга. Я сказал, объявления смотрю о работе. Так она потом матери рассказала об этом. Пришлось в другом месте газеты смотреть. Но ничего в новостях все это время не было. Даже не было сообщения об исчезновении девушки. Я уже потом узнал, что она не местная была. Поэтому тут не особо искали, в соседнем городе искали. И то не сильно», — рассказывает душегуб.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина признается в удовольствии, которое получал, когда прокручивал эту историю в голове. Однажды он встретил на работе девушку, похожую на первую жертву, и испытал прилив очень ярких эмоций.

«Ноги стали ватные»

Ведомый этим преступным драйвом, Андрей неоднократно порывался на очередное преступление, но нередко все-таки останавливал себя или позволял случаю, чтобы жертва ушла с горизонта. Так, однажды он оставил в живых девушку, которая поздним вечером, стоя около его дома, долго не могла поймать такси.

«Из окна увидел девушку, которая пытается уехать на такси. Она долго стояла, ловила машину. У меня сразу мысль, надо ее забрать. Потом сам себе говорю, успокойся, ты уже это преодолел. Отвлекся на телевизор», — рассказывает Андрей.

В итоге мужчина все-таки сорвался с места. Решил подобрать девушку и сделать ее очередной жертвой.

«Когда шел, ноги стали будто ватные. Такое вот ощущение, знаете, когда долго не курил и вот прикурил сигарету. Сердце билось. Я вышел из подъезда, пока шел, дом обошел, прыгнул в свою машину, завелся, смотрю, а она уже в другую машину садится. Было будто облегчение, что вроде как Господь миловал. Но сам момент, когда я шел на ватных ногах, был таким приятным, что ли. Было так легко в тот момент, я даже не помнил, как шел, будто летел», — делится арестант.

«Здрасти-мордасти, я убил»

Даже на фоне всех этих рассуждений Андрей парирует на предположение криминолога, что следовало бы обратиться к психиатру.

«Это не болезнь. Такой я, видимо, от природы. Что бы я ему сказал, по-вашему? Здрасти-мордасти, я такой-то, убил однажды и сейчас снова хочу? Меня бы посадили сразу. Это не психическое, это от природы. Вот волк идет по лесу, он же не думает о психиатре, а просто хватает зайца. Таким его природа создала. И ничего ему не поделать с этим, даже если ему жалко зайца станет. Я вот такой же», — объясняет мужчина.

Женатый человек

Андрей на свободе был женатым человеком. В семейной жизни, по его словам, он не был тираном. За годы совместной жизни он лишь раз толкнул супругу во время бытовой ссоры, но никогда не бил.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мы с ней спокойно жили. Какой-то прямо любви, наверное, не было. Жили и жили себе. Иногда ссорились. Один раз я как-то толкнул ее. Но не сильно», — делится осужденный.

Не отмечал Андрей за собой зоосадизма в детстве или юношестве, что часто приписывают серийным убийцам. В разговоре с криминологом он рассказал, что, будучи ребенком, ухаживал за своими животными — попугаем Птичкиным и котом Карандашом.

