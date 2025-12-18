Новый год-2026
18 декабря 2025 в 18:21

Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда

Родители устроившего резню в Горках-2 подростка попали на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Российская газета» опубликовала кадры с родителями подростка, которого задержали по подозрению в убийстве четвероклассника в Горках-2. Журналисты «поймали» их возле здания суда, официальные представители несовершеннолетнего отказались давать комментарии.

Вся информация — в пресс-службе МВД, — заявил глава семьи.

Ранее Тверской суд Москвы санкционировал арест 15-летнего мальчика, обвиняемого в совершении нападения в школе в Одинцовском городском округе. По решению суда, подросток будет находиться под стражей в следственном изоляторе в течение ближайших двух месяцев. Также следствие продолжит устанавливать мотивы действий школьника и проверит обстоятельства, позволившие вооруженному подростку беспрепятственно попасть в здание школы.

Трагедия произошла 16 декабря, когда, по версии следствия, девятиклассник, вооруженный ножом, проник в учебное заведение. В ходе предполагаемого нападения он мог ранить сотрудника охраны, пытавшегося пресечь действия злоумышленника, и нанести смертельные ранения ученику четвертого класса. По информации правоохранителей, нападавший фиксировал свои действия на камеру непосредственно в момент преступления.

