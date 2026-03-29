7 отличных идей рулетов: хоть в пост, хоть на праздник, хоть на каждый день

7 отличных идей рулетов: хоть в пост, хоть на праздник, хоть на каждый день

Рулет — это, пожалуй, самый универсальный формат блюда: он может быть и изысканным десертом, и сытным ужином, и эффектной закуской для праздничного стола. В этой подборке мы собрали рецепты на любой вкус и случай: от постного шоколадного с кремом рулета до мясного с яичной начинкой внутри. Здесь есть и быстрые варианты из готового теста и лаваша, и домашние десерты, и даже ленивая пицца в новом формате. Выбирайте, экспериментируйте и удивляйте близких!

Постный шоколадный рулет с кремом

Этот рецепт доказывает, что отсутствие яиц и молока — не помеха для создания кондитерского шедевра. Бисквит получается влажным, а начинка — маслянистой и нежной.

Смешайте 150 г муки, 3 ст. л. какао, 1 ч. л. соды и щепотку соли. Отдельно соедините 200 мл сахарного сиропа (или сладкой газировки), 100 мл растительного масла и 1 ст. л. яблочного уксуса. Соедините компоненты и вылейте тесто на противень с пергаментом. Выпекайте 12–15 минут при 180 °C. Горячий корж сразу сверните в рулет вместе с бумагой и дайте остыть.

Сладкий рулет: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для крема взбейте блендером 2 спелых авокадо, 3 ст. л. какао, 4 ст. л. сахарной пудры и 1 ч. л. лимонного сока. Разверните остывший бисквит, уберите бумагу, смажьте шоколадной массой и снова сверните. Перед подачей дайте десерту пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Быстрый вишневый рулет из готового слоеного теста

Когда нужно быстро приготовить что-то к чаю, выручит пачка готового теста и замороженная ягода. Крахмал в начинке свяжет сок, сохранив хрустящую структуру выпечки.

Разморозьте 500 г слоеного бездрожжевого теста и 300 г вишни. Смешайте ягоды с 3 ст. л. сахара и 2 ст. л. крахмала. Тесто слегка раскатайте в прямоугольник, на одну половину выложите вишню, накройте второй частью и плотно защипните края вилкой. Смажьте верх желтком, посыпьте сахаром и сделайте надрезы для выхода пара. Запекайте при 200 °C около 20–25 минут до золотистого цвета.

Сытный ужин: рулет из лаваша с куриным фаршем

Это блюдо — настоящий спасательный круг для будничного вечера. Минимум грязной посуды и максимум вкуса при минимуме усилий.

Смешайте 400 г куриного фарша с рубленой луковицей, солью и паприкой. Влейте 2 ст. л. воды для сочности. Возьмите два листа лаваша: на первый нанесите половину мяса, накройте вторым и распределите оставшийся фарш. Сверните плотный рулет и выложите на противень швом вниз. Смажьте верх сметаной и присыпьте 50 г тертого сыра. Готовьте в духовке при 180 °C около 20–25 минут.

Закусочный рулет «Три сыра» с ветчиной

Тягучая начинка и аромат чеснока делают этот рулет фаворитом на любой вечеринке. Использование готового теста сокращает время приготовления вдвое.

7 отличных идей рулетов: хоть в пост, хоть на праздник, хоть на каждый день Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для начинки соедините 200 г творога, 150 г моцареллы, 100 г твердого сыра, 200 г нарезанной ветчины, чеснок и укроп. Раскатайте 500 г слоеного теста, распределите сырную массу, оставляя свободными края, и плотно сверните. Смажьте поверхность желтком, посыпьте кунжутом и сделайте декоративные надрезы. Выпекайте при 180 °C в течение 25–30 минут до глубокого золотистого румянца.

Домашний бисквитный рулет с вареньем за полчаса

Забудьте о покупных рулетах — домашний вариант получается гораздо нежнее. Главное — не передержать корж в духовке, чтобы он остался эластичным.

Взбейте 4 яйца со 100 г сахара в пышную пену (около 5 минут). Аккуратно всыпьте 100 г муки и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Вылейте на противень слоем в 1 см и пеките 10–12 минут при 180 °C. Горячий пласт сразу переложите на полотенце, смажьте 150 г густого варенья или сгущенки и быстро сверните. Через 20 минут, когда рулет остынет и зафиксирует форму, его можно посыпать пудрой и подавать.

Ленивая пицца-рулет: сочнее и быстрее оригинала

Такой формат пиццы удобно брать с собой на пикник или в дорогу. Вся начинка надежно запечатана внутри хрустящего теста.

Раскатайте 500 г дрожжевого теста, смажьте 3 ст. л. томатного соуса и посыпьте сушеным орегано. Выложите 200 г ветчины, болгарский перец, грибы и 200 г тертого сыра. Сверните в плотный рулет, защипните длинный шов и положите на противень. Смажьте яйцом и сделайте надрезы. Запекайте при 200 °C около 20–25 минут до глянцевой корочки. Перед нарезкой дайте блюду «отдохнуть» 5 минут.

Закусочный рулет Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Мясной рулет с целыми яйцами внутри

Эффектное и бюджетное блюдо, которое в народе называют «фальшивым зайцем». Оно получается очень сочным за счет добавления лука и размоченного в молоке хлеба.

Смешайте 800 г фарша, измельченный лук, чеснок, сырое яйцо и 2 ломтика хлеба, заранее замоченных в 100 мл молока. Тщательно отбейте массу об миску. На пергамент выложите половину мяса, в центр уложите в ряд 4 вареных очищенных яйца. Накройте оставшимся фаршем, формируя батон. Смажьте верх сметаной и запекайте 45–50 минут при 190 °C. Перед нарезкой обязательно дайте рулету постоять под фольгой 15 минут.

Как правильно заваривать чай? Смотрите наш гайд по разным видам чая.