Рулет «Три сыра» с ветчиной и сыром из готового теста: просто и быстро

Готовое слоеное тесто делает процесс приготовления такого рулета быстрым, а начинка из трех видов сыра и ветчины делает блюдо очень аппетитным. Тягучий, ароматный, с золотистой корочкой — такой рулет не стыдно подать даже самым требовательным гостям.

Разморозьте 500 г готового слоеного бездрожжевого теста. Пока оно доходит до нужной кондиции, займитесь начинкой. В миске смешайте 200 г творога, 150 г тертой моцареллы и 100 г пармезана или любого твердого сыра. Добавьте два зубчика чеснока, пропущенные через пресс, и мелко рубленный пучок укропа. Посолите немного, поперчите. 200 г ветчины нарежьте небольшими кубиками и тоже отправьте в миску. Тщательно перемешайте всю начинку.

Тесто слегка раскатайте в прямоугольный пласт. Равномерно распределите сырно-ветчинную начинку по всей поверхности, оставляя свободными края примерно на 2 см. Плотно сверните тесто в рулет. Защипните края, чтобы начинка не вытекала. Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Сверху смажьте взбитым желтком и посыпьте кунжутом. Сделайте несколько косых надрезов сверху для красоты и чтобы выходил пар. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до глубокого золотистого цвета.

Совет: подавайте рулет теплым, пока сыр тянется. К нему идеально подходит сметанный соус с чесноком и зеленью.

