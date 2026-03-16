Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 08:05

Рулет «Три сыра» с ветчиной и сыром из готового теста: просто и быстро

Рулет «Три сыра» с ветчиной и сыром из готового теста: просто и быстро Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовое слоеное тесто делает процесс приготовления такого рулета быстрым, а начинка из трех видов сыра и ветчины делает блюдо очень аппетитным. Тягучий, ароматный, с золотистой корочкой — такой рулет не стыдно подать даже самым требовательным гостям.

Разморозьте 500 г готового слоеного бездрожжевого теста. Пока оно доходит до нужной кондиции, займитесь начинкой. В миске смешайте 200 г творога, 150 г тертой моцареллы и 100 г пармезана или любого твердого сыра. Добавьте два зубчика чеснока, пропущенные через пресс, и мелко рубленный пучок укропа. Посолите немного, поперчите. 200 г ветчины нарежьте небольшими кубиками и тоже отправьте в миску. Тщательно перемешайте всю начинку.

Тесто слегка раскатайте в прямоугольный пласт. Равномерно распределите сырно-ветчинную начинку по всей поверхности, оставляя свободными края примерно на 2 см. Плотно сверните тесто в рулет. Защипните края, чтобы начинка не вытекала. Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Сверху смажьте взбитым желтком и посыпьте кунжутом. Сделайте несколько косых надрезов сверху для красоты и чтобы выходил пар. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до глубокого золотистого цвета.

Совет: подавайте рулет теплым, пока сыр тянется. К нему идеально подходит сметанный соус с чесноком и зеленью.

быстрые рецепты
рулеты
закуски
простой рецепт
сыры
сыр
кулинария
рецепт
ветчина
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев ворвался в десятку лучших теннисистов по версии ATP
Обычный разговор с соседкой привел к похищению девочки педофилом
Стоимость нефти достигла нового максимума после атаки США на Иран
Названы отделочные работы, которые лучше проводить весной
Владельцев iPhone предупредили о новой схеме мошенничества через Telegram
Воздушный таран для ВСУ, рой БПЛА над Москвой: новости СВО на утро 16 марта
В России предложили изучать истории паралимпийцев в школах и вузах
Онколог назвал неочевидную опасность лимфомы
Ульяновская область попала под прицел ВСУ
Самолет загорелся в аэропорту Мехрабад в результате атаки в Тегеране
Следовавший из Москвы в Самарканд самолет «Победы» внезапно ушел с курса
В России появится платформа для прогноза рисков в городском транспорте
Пропавшую мать и двоих детей нашли похороненными в лесу
Продажу луков и арбалетов для рыбалки признали незаконной
Беспилотник сбили на подлете к посольству США в Багдаде
Дмитриев задался одним вопросом касательно НАТО после слов Трампа
Массовый сбой в работе Telegram зафиксирован в России
Десятки россиян застряли в аэропорту Дубая из-за атаки дронов-камикадзе
Трамп нашел радикальное решение в отношении «нокаута Ирана»
Иран обвинил Израиль в экологическом преступлении
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.