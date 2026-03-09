Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 07:45

Хачапури по-аджарски — лодочки с сыром и яйцом, от которых все без ума

Хачапури по-аджарски Хачапури по-аджарски Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хачапури — это настоящая визитная карточка грузинской кухни. Существует множество видов: имеретинские (закрытые), мегрельские (с сыром сверху), рачинские (с фасолью), но самые эффектные и любимые — аджарские, в форме лодочек с яйцом в центре. Когда разрезаешь такую лодочку, желток смешивается с расплавленным сыром — это чистое блаженство. И, вопреки страхам, приготовить их дома совсем несложно.

Замесите дрожжевое тесто: растворите 1 ч. л. сухих дрожжей и 1 ч. л. сахара в 200 мл теплого молока, оставьте на 10 минут. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, щепотку соли и 350 г просеянной муки. Замесите мягкое эластичное тесто, накройте и оставьте в тепле на 1 час.

Для начинки натрите на крупной терке 400 г имеретинского сыра или смесь сулугуни с моцареллой — важно, чтобы сыр хорошо плавился. Если сыр соленый, можно не солить. Добавьте 1 яйцо.

Подошедшее тесто разделите на 4 части. Каждую раскатайте в овал. По краям с двух сторон заверните бортики к центру, формируя лодочку, а концы хорошо защипните, чтобы начинка не вытекла. В середину выложите сырную начинку. Выложите хачапури на противень с пергаментом, дайте постоять 15 минут.

Выпекайте 15–20 минут при 200 °C. За 5 минут до готовности достаньте лодочки, сделайте в сыре углубление ложкой и влейте по одному яйцу (желток должен остаться жидким). Верните в духовку еще на 2–3 минуты. Готовые хачапури сразу смажьте кусочком сливочного масла — он растает и смешается с желтком.

Совет: подавать хачапури нужно горячими, отрывая кусочки теста и макая их в расплавленный желток с сыром — это и есть главный ритуал.

Готовим ленивый заливной пирог на кефире: 5 минут — и в духовку!

Читайте также
Больше не жарю сырники на завтрак — запекаю хачапури: это легко — нужны творог, горсть муки и яйца
Общество
Больше не жарю сырники на завтрак — запекаю хачапури: это легко — нужны творог, горсть муки и яйца
Микроволновка спешит на помощь: готовим сырный ленивый пирог за 7 минут
Семья и жизнь
Микроволновка спешит на помощь: готовим сырный ленивый пирог за 7 минут
Салат «Пьяная блондинка» — секрет сочности и взрыв вкуса для праздничного стола
Общество
Салат «Пьяная блондинка» — секрет сочности и взрыв вкуса для праздничного стола
Потушила овощи, залила яйцами — и в духовку. Ужин из разряда «на скорую руку»
Общество
Потушила овощи, залила яйцами — и в духовку. Ужин из разряда «на скорую руку»
Чувашский пирог кукаль с мясом и картошкой: простой рецепт сочной выпечки
Семья и жизнь
Чувашский пирог кукаль с мясом и картошкой: простой рецепт сочной выпечки
рецепты
хачапури
кулинария
национальная кухня
рецепт
простой рецепт
быстрый рецепт
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пламя охватило 2500 «квадратов» склада в Краснодаре
Названо самое катастрофическое решение Финляндии за всю историю страны
«Колоссальные потери»: военкор оценил риски наземной операции США в Иране
Боец назвал главное преимущество российских «Елок» в зоне СВО
Взрыв в районе военной базы США в столице Бахрейна попал на видео
БПЛА и артиллерия уничтожили броневики ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 марта
«Река смерти» для ВСУ, горы трупов под Лиманом: новости СВО на утро 9 марта
«Фактически мертв»: Зеленскому вынесли суровый приговор
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 марта: инфографика
Мошенники освоили способ обмана россиян через «доставку техники»
В Германии сняли момент падения метеорита, пробившего крыши жилых домов
Свыше 160 дронов устроили массированный налет на Россию
Тысячи солдат НАТО соберутся на границе с Россией для учений
КСИР поклялся в верности новому верховному лидеру Ирана
Стало известно, кто получает «космические» зарплаты в России
В России появится четкий и жесткий ГОСТ на энергетики
Силы ПВО лишили «крыльев» четыре дрона под Смоленском
Женщина открыла огонь по дому Рианны в Беверли-Хиллз
Российские отели призвали не размещать китайцев на четвертых этажах
В Ленинградской области объявили воздушную опасность
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.