Хачапури по-аджарски — лодочки с сыром и яйцом, от которых все без ума

Хачапури — это настоящая визитная карточка грузинской кухни. Существует множество видов: имеретинские (закрытые), мегрельские (с сыром сверху), рачинские (с фасолью), но самые эффектные и любимые — аджарские, в форме лодочек с яйцом в центре. Когда разрезаешь такую лодочку, желток смешивается с расплавленным сыром — это чистое блаженство. И, вопреки страхам, приготовить их дома совсем несложно.

Замесите дрожжевое тесто: растворите 1 ч. л. сухих дрожжей и 1 ч. л. сахара в 200 мл теплого молока, оставьте на 10 минут. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, щепотку соли и 350 г просеянной муки. Замесите мягкое эластичное тесто, накройте и оставьте в тепле на 1 час.

Для начинки натрите на крупной терке 400 г имеретинского сыра или смесь сулугуни с моцареллой — важно, чтобы сыр хорошо плавился. Если сыр соленый, можно не солить. Добавьте 1 яйцо.

Подошедшее тесто разделите на 4 части. Каждую раскатайте в овал. По краям с двух сторон заверните бортики к центру, формируя лодочку, а концы хорошо защипните, чтобы начинка не вытекла. В середину выложите сырную начинку. Выложите хачапури на противень с пергаментом, дайте постоять 15 минут.

Выпекайте 15–20 минут при 200 °C. За 5 минут до готовности достаньте лодочки, сделайте в сыре углубление ложкой и влейте по одному яйцу (желток должен остаться жидким). Верните в духовку еще на 2–3 минуты. Готовые хачапури сразу смажьте кусочком сливочного масла — он растает и смешается с желтком.

Совет: подавать хачапури нужно горячими, отрывая кусочки теста и макая их в расплавленный желток с сыром — это и есть главный ритуал.

