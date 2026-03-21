21 марта 2026 в 17:50

Забытый вкус! Готовим сочный мясной рулет с яйцом: сытно, просто и экономно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт выручает, когда хочется чего-то более интересного, чем обычные котлеты, но бюджет ограничен простыми продуктами. Мясной рулет, или, как его еще называют, «фальшивый заяц», получается очень красивым в разрезе и невероятно сочным.

Возьмите 800 г смешанного фарша из свинины и говядины, добавьте к нему 1 мелко нарезанную луковицу и 2 зубчика прессованного чеснока. Замочите 2 ломтика черствого белого хлеба в 100 мл молока на 5 минут, затем отожмите и добавьте в мясо. Вбейте 1 сырое яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно вымешайте фарш и даже слегка отбейте его о миску, чтобы масса стала плотной и эластичной. Отдельно отварите вкрутую 4 куриных яйца и очистите их от скорлупы.

Застелите противень пергаментом или фольгой. Выложите половину фарша в виде прямоугольника толщиной около 2 см. По центру в ряд уложите целые вареные яйца, слегка вдавливая их в мясо. Сверху накройте оставшимся фаршем и сформируйте аккуратный батон, плотно защипывая края со всех сторон. Смажьте поверхность рулета 2 ст. л. сметаны или майонеза для румяной корочки. Отправляйте в разогретую до 190 градусов духовку на 45–50 минут. После запекания дайте блюду отдохнуть под фольгой 15 минут, чтобы сок не вытек при нарезке.

  • Совет: чтобы рулет не треснул сверху во время запекания, сделайте несколько проколов зубочисткой по всей поверхности — так лишний пар будет выходить равномерно.

мясо
рулеты
рецепты
простой рецепт
закуски
ужины
быстрый рецепт
кулинария
Анастасия Фомина
