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11 июня 2026 в 06:36

Беконная броня и сочная начинка: вот как я заставил говядину таять за 45 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Знаешь, что спасает обычный кусок говядины? Правильная обжарка, тушение и беконная шуба. Проверено.

Ингредиенты

Говяжий шницель — 8 шт., бекон сырокопченый — 8 шт., морковь — 200 г, лук репчатый — 100 г, сельдерей — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, масло растительное рафинированное — 2 ст. л., мясной бульон — 150 мл, приправа для мяса — 1 ч. л., петрушка — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отбиваю шницели молотком в тонкие пластины, солю, перчу и накрываю пленкой. Тем временем режу лук, морковь и сельдерей мелким кубиком, обжариваю на масле 5 минут до мягкости, половину выкладываю на тарелку остывать. Остывшими овощами начиняю каждый шницель, сворачиваю рулетом и обматываю ломтиком бекона — фиксирую зубочистками или ниткой.

В той же сковороде обжариваю рулеты со всех сторон до румяной корочки, добавляю оставшиеся жареные овощи, приправу и вливаю горячий бульон. Тушу под крышкой на среднем огне 12 минут, пробую соус на соль и дотушиваю еще 3 минуты. Перед подачей рублю свежую петрушку прямо в сковороду.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, сам не ожидал, что говядина может быть такой мягкой. Беконная «броня» сделала свое дело — мясо буквально тает на языке, а внутри сочная начинка с сыром. Главный лайфхак: не жадничайте с обжаркой перед тушением, корочка должна быть золотой и плотной. Подавал с картофельным пюре — гости молча доедали, пока я несу вторую порцию.

Проверено редакцией
Общество
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мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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