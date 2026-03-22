Бисквитный рулет за полчаса: готовим десерт вкуснее, чем в магазине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Забудьте о сухих магазинных рулетах с непонятным составом. Этот домашний рецепт — настоящая палочка-выручалочка.

Для начала возьмите 4 крупных куриных яйца и взбейте их миксером с 100 г сахара и щепоткой соли до состояния густой белой пены (на это уйдет около 5 минут). Аккуратно, работая лопаткой снизу вверх, всыпьте 100 г просеянной пшеничной муки и добавьте 0,5 ч. л. разрыхлителя. Перемешайте массу так, чтобы она осталась воздушной. Застелите противень пергаментом, вылейте на него тесто ровным слоем толщиной около 1 см и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку всего на 10–12 минут. Не пересушите, иначе бисквит станет ломким!

Готовый горячий пласт сразу переверните на чистое полотенце, снимите бумагу и обильно смажьте его 150 г любого густого варенья, повидла или вареной сгущенки. Быстро сверните бисквит в плотный рулет вместе с полотенцем или сразу без него, если приноровились. Дайте десерту остыть швом вниз буквально 20 минут, чтобы форма зафиксировалась. Перед подачей посыпьте верх сахарной пудрой или полейте растопленным шоколадом.

  • Совет: если вы хотите, чтобы рулет гарантированно не треснул, добавьте в тесто 1 ст. л. растительного масла — это придаст бисквиту дополнительную эластичность.

Анастасия Фомина
