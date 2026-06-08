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08 июня 2026 в 12:24

Выпросил секрет «Малиновой нежности» в популярной кондитерской — теперь готовлю дома

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь десерт, который выглядит как из кондитерской, а готовится проще пареной репы? Этот пирог с малиной и меренгой — мой личный хит.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 180 г, сахар — 200 г, яйца — 3 шт., соль — 1 щепотка, малина — 6 горстей, лимонный сок (для меренги) — 1 ч. л. (по желанию), сахарная пудра (для украшения) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я взбиваю яйца с сахаром в пышную пену — это занимает минут пять, не ленитесь. Затем аккуратно подмешиваю муку, чтобы сохранить воздушность теста. Выливаю его в форму и отправляю в духовку на 20–25 минут при 180 градусах.

Пока он остывает, я взбиваю белки с сахарной пудрой и лимонным соком до твердых пиков. Выкладываю эту нежную меренгу на остывший бисквит, сверху рассыпаю малину и отправляю обратно в духовку еще на 5–7 минут, пока безе не подрумянится. Результат — хрустящая корочка, тающая во рту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я влюбился в текстуру: бисквит получился настолько воздушным, что таял во рту, а малина дала ровно столько сока, чтобы пропитать корж, но не размочить его. Меренга — отдельная гордость: карамельно-золотистая снаружи и нежная внутри.

Проверено редакцией
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