Омлет в духовке: сытный вариант без лишних калорий

Хотите быстрый и пышный завтрак без возни со сковородкой? Омлет в духовке — это спасение для утра, когда времени в обрез. Готовится за 20 минут, получается нежным и ароматным.

Для рецепта возьмите 4 яйца, 100 г молока, 50 г тертого сыра, соль, перец и зелень по вкусу. Добавьте помидоры или ветчину для сытности. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Вылейте в смазанную форму, посыпьте сыром и добавками. Запекайте при 180 градусах 15 минут — омлет поднимется и станет воздушным!

Получится идеальный вариант для семьи или одного. Попробуйте сегодня — и утро станет вкуснее. Приятного аппетита!

