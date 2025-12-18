«Не только на Украину»: Глава ЕК рассказала свое мнение про Россию

«Не только на Украину»: Глава ЕК рассказала свое мнение про Россию Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия якобы угрожает безопасности ЕС

Россия якобы представляет прямую угрозу для европейских стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Она добавила, что бессрочная заморозка российских активов в Евросоюзе способна кардинально изменить эту ситуацию.

Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности, — сказала фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС, утверждает премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, это был плод напряженной закулисной борьбы и скрытых переговоров.

До этого Орбан заявил, что возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права и может иметь катастрофические финансовые последствия.

Кроме того, Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволил отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).