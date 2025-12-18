Новый год-2026
«Не только на Украину»: Глава ЕК рассказала свое мнение про Россию

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия якобы угрожает безопасности ЕС

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Россия якобы представляет прямую угрозу для европейских стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Она добавила, что бессрочная заморозка российских активов в Евросоюзе способна кардинально изменить эту ситуацию.

Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности, — сказала фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС, утверждает премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, это был плод напряженной закулисной борьбы и скрытых переговоров.

До этого Орбан заявил, что возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права и может иметь катастрофические финансовые последствия.

Кроме того, Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволил отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

