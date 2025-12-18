«Не только на Украину»: Глава ЕК рассказала свое мнение про Россию

Россия якобы представляет прямую угрозу для европейских стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Она добавила, что бессрочная заморозка российских активов в Евросоюзе способна кардинально изменить эту ситуацию.
Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности, — сказала фон дер Ляйен.
Ранее глава ЕК сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС, утверждает премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, это был плод напряженной закулисной борьбы и скрытых переговоров.
До этого Орбан заявил, что возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права и может иметь катастрофические финансовые последствия.
Кроме того, Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволил отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).