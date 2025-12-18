SHOT сообщил о взрывах в южном городе SHOT: в Ростове-на-Дону раздались взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью в Ростове-на-Дону прогремели взрывы, в Батайске начался пожар, предварительно, силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно публикации SHOT, в небе были видны вспышки. Очевидцы рассказали каналу, что перед этим слышали «протяжные и глухие» хлопки в северной и центральной части Ростова.

Ранее стало известно, что травмы при атаке на Славянский район Краснодарского края получили два человека. Были повреждены не менее пяти частных домов. В некоторых домах повреждена кровля, выбило окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.

В Сети также появились кадры с места прилета БПЛА по жилому дому в Твери. На них видны масштабные повреждения здания и работа спасателей. В ролике также запечатлены очаги возгорания, которые огнеборцы продолжают тушить.