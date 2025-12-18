Убиты люди, горит танкер в Батайске: как ВСУ атакуют Россию 18 декабря

Мирные жители погибли в результате удара ВСУ по Ростовской области. Что известно о налете БПЛА 18 декабря, где были удары, сколько жертв?

Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 18 декабря

Минобороны РФ сообщило, что со вчерашнего вечера до семи утра 18 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских БПЛА. Из них ночью, после 23 часов, были сбиты 47 беспилотников.

«31 [БПЛА самолетного типа перехвачен и уничтожен] над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Ростовской области», — сообщили в военном ведомстве.

Что стало целью удара БПЛА в Батайске и Ростове, где начались пожары

В 22:15 мониторинговые Telegram-каналы дали предупреждение по угрозе БПЛА в Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Батайске, Матвеевом Кургане.

Около часа ночи губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Батайске и Ростове-на-Дону.

«В Ростовской области минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди», — сообщил губернатор.

В ростовском порту БПЛА ударил по грузовому судну. Украинские СМИ утверждают, что был атакован танкер «Валерий Горчаков». Кроме того, пострадала строящаяся многоэтажка ЖК «Малина» на расположенной поблизости улице Малиновского.

«Пожар потушен на площади 20 кв. м. В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал», — уточнил Слюсарь.

В Батайске дрон нанес удар по частному сектору в городе.

«Загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы», — сообщил Слюсарь.

Telegram-канал «Ростов Главный» сообщил об итогах срочного совещания у губернатора: в границах пострадавших районов введен режим ЧС, созданы оперативные штабы, начат обход пострадавших домов. В приоритете — восстановление теплового контура в поврежденных квартирах, чтобы люди не остались без тепла.

Сколько жертв после удара по Ростовской области

Слюсарь рассказал, что на попавшем под удар судне в порту Ростова-на-Дону пострадали пять человек, двое погибли.

В Батайске ранения получили семь человек, из них троих госпитализировали.

«Трое госпитализированных — семья с улицы Заводской. Супруги с 19-летней дочерью были дома, когда случилась атака беспилотников. Больше всего пострадала 50-летняя хозяйка дома Наталья. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии с ранением, но спасти так и не смогли. Сейчас в тяжелом состоянии находится ее супруг, а также дочь. Врачи борются за их жизни», — сообщил «Ростов Главный».

Кто помогал ВСУ атаковать Ростов-на-Дону, каким будет ответ

Telegram-канал «Герань цветущая» отмечает, что ночью над Черным морем курсировал разведывательный беспилотник Global Hawk, принадлежащий ВВС США. Ранее БПЛА с кодовым номером Forte 10 был неоднократно замечен перед налетами украинских БПЛА на Крым и черноморское побережье РФ. Утром 18 декабря американский шпионский БПЛА движется петлями, сканируя западное побережье Крыма.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ударившие по Батайску и Ростову БПЛА могли быть запущены с территории Харьковской области, с подконтрольной ВСУ территории ДНР и Запорожской области.

«Чем дальше Россия выбивает ВСУ, тем меньше возможностей у Киева запускать дроны. Хотя, видите, и до Башкирии долетают, до Москвы. Дальность полета превышает 1500 км», — отметил Дандыкин.

Василий Дандыкин уверен, что атаками ВСУ руководят из Великобритании.

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что ВСУ могли организовать нападение с судов, замаскированных под гражданские. В разговоре с NEWS.ru он призвал разгромить портовую инфраструктуру Одессы и Николаева, где базируются эти корабли.

«Это страна-террорист, а с террористами не договариваются. Удар по Ростовской области — теракт. У Киева такая злоба, что хоть спичку подноси. Он не оправдал надежды Запада. Пытается устраивать теракты и диверсии. Это очень серьезная опасность, которую так или иначе надо купировать. Путин отметил вчера необходимость дальнейшего развития средств ПВО и ПРО. Нужно защищать заводы, НПЗ, стратегически важные предприятия. Думаю, в глубине России будут создаваться соответствующие подразделения для защиты предприятий», — считает Колесник.

Россия ответит на удар ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску, подчеркнул депутат.

«Возмездие будет тяжелым и неотвратимым. Вероятно, уже ночью ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре, местам базирования или войск Украины, или ВПК. Но это предварительное. Все сюрпризы впереди. Пусть ждут, сидят по подвалам, а простым гражданам лучше не выходить из дома», — высказался Колесник.

