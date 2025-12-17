«Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход? Последнее предупреждение Украине

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Что он сказал об СВО, правда ли «Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход, какое последнее предупреждение получила Украина, какие детали об этом известны?

Путин предупредил Украину: что сказал об СВО, детали

Все цели СВО, объявленные в 2022 году, будут выполнены, заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия предпочла бы решить имеющиеся вопросы дипломатическим путем.

«Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но, если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — сказал Путин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия всегда до последнего пытается решить миром любые конфликты, даже в самых сложных обстоятельствах Москва стремится находить дипломатическую развязку, добавил российский лидер.

«Пока есть хоть малейший шанс», — подчеркнул президент.

Ответственность за то, что эти шансы не были использованы, Путин возложил на тех, кто «уверовал в возможность разговаривать с Россией с позиции силы». Также он выразил мнение, что европейские лидеры намеренно повышают градус истерии и нагнетают страхи о неизбежности столкновения с Москвой.

За спиной украинских властей стоит потенциал стран — участниц НАТО, Альянс беспрерывно оказывает Киеву военную помощь, сказал Путин.

«Мы уже знаем. <...> Направляются советники, инструкторы, наемники», — отметил президент России.

Российские войска, по словам Путина, успешно продвигаются в зоне спецоперации, нанося поражение подразделениям противника, включая те, что обучены и оснащены западными странами.

«Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции <…>. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта», — подчеркнул Путин.

По главным направлениям СВО наращиваются темпы наступления благодаря опыту, полученному бойцами российской армии. За последние месяцы ВС РФ создали новые плацдармы, подчеркнул президент.

«Уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях», — пояснил российский лидер.

Владимир Путин с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым на расширенном заседании коллегии Минобороны Фото: kremlin.ru

Правда ли «Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход

Ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в России до конца текущего года, заявил президент. Впервые ракету применили в ноябре 2024 года.

В ходе регулярных учений, добавил Путин, подтверждается высокий уровень подготовки соединений и их способность решать сложные задачи. Маневры в том числе проводятся с участием зарубежных партнеров и союзников, которым Россия передает полученный во время специальной военной операции опыт.

Прошедшие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного аппарата «Посейдон» подтвердили заявленные характеристики, отметил российский лидер. Главной особенностью этих систем стала их уникальность и почти неограниченный запас хода.

«Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать и усовершенствовать, улучшать, но они уже есть», — отметил он.

Развертывание «Буревестника» и «Посейдона» рассматривается Кремлем как ключевой элемент обеспечения глобальной безопасности. Ожидается, что постановка этих систем на дежурство обеспечит стратегический баланс на мировой арене на ближайшие десятилетия. Технологическая сложность данных проектов делает их «единственными в своем роде», создавая долгосрочный барьер для любого военного давления на страну.

