Теракт в колонии в Ростове 17 декабря: кто готовил нападение, подробности

В ФСБ объявили о предотвращении теракта в исправительной колонии в Ростовской области. Что известно, кто готовил атаку, где были подобные случаи?

Что известно о попытке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону

Управление ФСБ России по Ростовской области сообщило о предотвращении теракта в одной из исправительных колоний. Его готовили несколько граждан одной из стран Средней Азии, отбывавших заключение в колонии.

«Подозреваемые, являясь сторонниками организации, признанной террористической, отбывая наказание в исправительной колонии, подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий», — сообщили в ведомстве.

При обысках у заключенных обнаружили и изъяли самодельные заточки и лоскуты ткани с рисунком, напоминающим флаг террористической организации, а также мобильные телефоны.

Против троих граждан иностранного государства завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ. Дополнительных подробностей не сообщается.

Где были нападения на исправительные колонии в России, кто организатор

За минувшие несколько лет в России произошло несколько случаев нападений на персонал исправительных колоний и СИЗО.

Так, 16 июня 2024 года заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники сотрудников ФСИН. Ранее им были предъявлены обвинения по статьям, связанным с терроризмом.

Следствие установило, что напавшие заключенные были сторонниками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в России террористической и запрещена). Во время нападения они транслировали видео расправы над сотрудниками ФСИН. Группа спецназа взяла штурмом колонию, несколько заключенных были убиты. Выжившие позднее признали вину в суде и были осуждены.

Всего через два месяца, 23 августа, произошло нападение на ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Четверо осужденных уроженцев стран Средней Азии напали на сотрудников колонии во время заседания дисциплинарной комиссии, захватив 12 заложников (восемь охранников и четырех заключенных). Были убиты несколько сотрудников, другие ранены. Нападавших ликвидировал спецназ Росгвардии.

Еще через месяц радикально настроенные заключенные в ИК-6 в Нижегородской области планировали побег с захватом заложников. ЧП предотвратили 24 сентября.

5 августа 2022 года произошло нападение на ИК-2 строгого режима в Калмыкии: двое осужденных проникли в общежитие и устроили резню с заточенной пластиной и арматурой, один сотрудник ФСИН погиб. Вырваться на свободу им не удалось.

Ряд источников связал подобные нападения с неудовлетворительной работой сотрудников СИЗО и ИК: выяснилось, что в СИЗО-1 Ростова в камерах у заключенных нашли мобильные телефоны, сим-карты, ножи и ножницы, после бунта начались служебные проверки. 17 декабря Южный окружной суд вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии в Калмыкии Павлу Батаеву и его заместителю Артуру Цамаеву, которые оказались организаторами террористического сообщества в колонии.

