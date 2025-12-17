Новый год-2026
17 декабря 2025 в 12:19

Экс-начальника колонии осудили за создание террористического сообщества

Суд приговорил экс-начальника ИК в Калмыкии Павла Батаева к 22 годам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Южный окружной суд вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии в Калмыкии Павлу Батаеву и его заместителю Артуру Цамаеву. По данным ТАСС, их признали виновными в организации террористического сообщества. Как сообщил представитель суда, Батаев приговорен к 22 годам лишения свободы, а Цамаев – к 24-м.

Суд установил, что в 2013 году на территории исправительного учреждения один из заключенных создал террористическое сообщество. Батаев и Цамаев, занимавшие руководящие должности в колонии по приказу УФСИН России по Республике Калмыкия, распределили между собой роли в организации. По данным следствия, Цамаев осуществлял взаимодействие с лидером сообщества в служебном кабинете оперативного отдела.

Батаев проведет первые 7 лет срока в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима. Цамаев отбудет весь срок в колонии строгого режима.

Ранее суд вынес приговор гражданину России и Украины Егору Чистякову, который собирал данные о военных объектах и служащих ВС РФ в Москве. Его приговорили к девяти годам лишениям свободы по делу о госизмене.

Калмыкия
колонии
терроризм
суды
