17 декабря 2025 в 13:00

Русские «Гарпии» сожгли завод БЭКов под Киевом: удары по Украине 17 декабря

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
ВС РФ нанесли удар по секретному заводу морских беспилотников под Киевом. Что известно, сколько БПЛА запустили 17 декабря, какие еще цели поражены?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 17 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 17 декабря по целям на Украине было запущено 69 ударных БПЛА типа «Герань-2», «Гербера» и других типов.

Украинские военные подтверждают попадания 29 ударных БПЛА в 12 районах страны.

«Сутки характеризуются ограниченной, но целенаправленной ударной активностью без массированного налета. Применялась тактика последовательного давления на конкретные объекты — энергетика, логистика, узлы обеспечения и тыловая инфраструктура», — отметил координатор подполья Сергей Лебедев.

Утром ВС РФ продолжают поражение целей. Так, под удар попали объекты ВСУ в Одесской области: корректируемые авиабомбы были запущены в направлении Ильичевска, а «Герани» поразили цели в районе Затоки, где находится важный для ВСУ мост. Также отмечены БПЛА в районе Овидиополя.

«Видимо, добивают мост или складские помещения. Хотя там и на базах отдыха военные есть», — отмечает Лебедев.

«Как же их дофига», — жалуется украинский мониторинговый канал.

Кроме того, отмечены российские БПЛА, идущие курсом на Харьков и на Путивль (Сумская область).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Где были удары по энергетике Украины ночью 17 декабря

В Киевской области ночью 17 декабря отмечены несколько ударов БПЛА в районе Вышгорода. Лебедев пишет, что массированный удар был нанесен по электроподстанции.

«Около 20 ударных БПЛА „Герань-2“ нанесли скоординированный удар по электрической подстанции ПС 330 кВ „Північна“ („Северная“), расположенной в районе села Новые Петровцы, Киевская область. ПС „Северная“ — узловой элемент энергосистемы северного пояса Киева, обеспечивающий перетоки мощности и резервирование столичного энергоузла. Поражение таких объектов создает накопительный эффект: даже частичные повреждения увеличивают риск каскадных отключений при последующих ударах», — считает Лебедев.

Кроме того, в Киевской области был вскрыт разведкой и поражен цех сборки морских беспилотников (безэкипажных катеров, БЭКов), которыми Служба безопасности Украины (СБУ) терроризировала танкеры с российской нефтью и российские порты в Черном море.

«Разведка оперативно вскрыла гнездо, где клепают морские дроны — цех в Хотяновке (Киевская область). В 23:30 туда зашел рой из „Гарпий“. Результат: производство БЭКов уничтожено полностью. Больше никаких „Магур“ и Sea Baby оттуда не выйдет. Угроза флоту купирована на стапелях. Попытка ударить по нашей подлодке стоила Украине целого завода. Хотели достать нас в бухте? Мы достали вас под столицей», — объявил Telegram-канал «Герань: черный ящик».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах в Одессе 17 декабря

Серия взрывов вечером и ночью прогремела в Одесской области: в районе Белгорода-Днестровского (Аккермана) и Арциза.

«Местная администрация уже выдала очередной карикатурный отчет: „повреждены объекты гражданского и транспортного назначения“. Давайте уточним: уничтожение транспортных узлов, по которым враг возит снаряды и технику, — это не преступление. Это обязанность. Если под „гражданским объектом“ снова скрывается ангар с техникой или перевалочный пункт — это законная цель. А то, что обошлось без пострадавших, лишь подтверждает нашу точность: бьем по железу и бетону, а не по людям», — подчеркнул канал «Герань: черный ящик».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

