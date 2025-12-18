Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 06:49

Названо число погибших при пожаре в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ

Слюсарь: два человека погибли при пожаре в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ

Фото: : Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Два человека погибли при пожаре на грузовом судне в ростовском порту, который возник из-за атаки БПЛА ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, еще трое получили ранения.

Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще трое — получили ранения, — написал он.

Слюсарь указал, что пожар потушен на площади 20 квадратных метров. В атакованной многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал.

Также под атаку беспилотных летательных аппаратов попал Батайск в Ростовской области, в результате ударов семь мирных жителей получили ранения, трое были госпитализированы. Из них одного спасти не удалось. Полная информация о всех последствиях атаки будет зафиксирована и задокументирована специальными муниципальными комиссиями, добавил Слюсарь.

Ранее он рассказывал, что атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в городах Ростовской области. По его словам, в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

Ростовская область
Юрий Слюсарь
атаки
БПЛА
