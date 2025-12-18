Стало известно, кто мог спланировать атаку БПЛА на Ростовскую область Военэксперт Дандыкин: атаки БПЛА на Батайск могли быть спланированы британцами

Разведданные для атаки украинских БПЛА на Батайск и Ростов-на-Дону могли передать британские военные, которые помогли спланировать эти удары, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Украина из-за поражений на фронте пытается мстить России.

У Киева такая злоба, что хоть спичку подноси. Он не оправдал надежды Запада. Пытается устраивать теракты, диверсии и так далее. Это очень серьезная опасность, которую так или иначе надо купировать. Путин отметил вчера необходимость дальнейшего развития средств ПВО и ПРО. Нужно защищать заводы, НПЗ, стратегически важные предприятия. Думаю, в глубине России будут создаваться соответствующие подразделения для защиты предприятий. Британцы руководят ВСУ, они дают координаты и разведданные, — считает Дандыкин.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказывал, что атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре. По его словам, в Ростове повреждения получила строящаяся многоэтажка, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.