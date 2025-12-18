«Герани» сожгли энергетику в Кривом Роге: удары по Украине 18 декабря

ВС РФ нанесли новый точный удар по объектам энергетики на Украине. Сколько БПЛА было запущено по целям 18 декабря, где отключили свет, что происходит с украинской энергетикой?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 18 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 18 декабря Россия запустила по целям на Украине 82 дальних ударных БПЛА (типа «Герань-2», «Гербера» и других моделей). ВСУ подтверждают попадания 19 ударных БПЛА в 12 районах, а также падения сбитых беспилотников в восьми районах. Реальное количество попаданий может быть больше: по итогам ночи зафиксированы серьезные разрушения инфраструктуры.

Утром 18 декабря ВС РФ продолжают удары: БПЛА замечены над Черниговской, Харьковской и Запорожской областями.

«Только что в Запорожье, в район Южный прилетело несколько КАБ (корректируемых авиабомб) с сильной детонацией. Вчера туда уже прилетало, сегодня идет доработка», — сообщили источники координатора подполья Сергея Лебедева.

В 09:30 каналы ВСУ сообщили, что в Черное море вышел корабль-носитель крылатых ракет «Калибр».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Пуск из подводного положения крылатых ракет «Калибр» Фото: МО РФ

Где были удары по энергетике Украины 18 декабря

В нескольких городах Украины отключился свет после ударов по энергетической инфраструктуре. Главный удар был нанесен по Кривому Рогу.

«Особое внимание этой ночью уделили родине киевского диктатора. Кривой Рог получил двойной удар. Основной целью ударов являлась одна из подстанций города. Зарево с места событий говорит само за себя и в дополнительных комментариях не нуждается. Дополнительно был накрыт склад БК в этом же городе», — объявил Telegram-канал «Герань: Черный ящик».

Украинская военная администрация подтвердила отключения света в Кривом Роге.

Еще одна подстанция была уничтожена в Черкассах.

«Целью аналогично была выбрана ПС 330/110/10 кВ „Черкасская“. ПВО не справилась с перегрузкой от роя БПЛА. Город и промышленные узлы региона обесточены», — сообщил канал «Герань: Черный ящик».

«Третьим местом активности ночных привидений стала Николаевская область. Поражены два объекта энергетики — в Николаевском районе и городе Вознесенске», — пишет Telegram-канал «Хроники Гераней».

«Целью была выбрана подстанция, обеспечивающая транзит энергии на юг, ПС 154/110/35/10 кВ „Вознесенская“. Наши БПЛА превратили подстанцию в груду горящего металла. Энергетический коридор на юг Украины вскоре будет перерезан окончательно. Николаевская ОВА сквозь зубы признала успех нашей ночной атаки. Заявляют: „Поврежден объект энергетической инфраструктуры, обесточены Вознесенский и Николаевский районы“», — добавляет «Герань: Черный ящик».

На Украине продолжаются протесты из-за хаотичных отключений электричества, которое уходит на «особые» объекты.

«В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц города из-за внеплановых отключений света. Есть большая вероятность, что черная зима спровоцирует огромные протесты по всей стране», — пишет украинский канал «Легитимный».

«Энергетический кризис, по оценкам экспертов, может резко обостриться уже в ближайшие недели. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что при прогнозируемых морозах около минус 5 градусов Киев может оставаться без электроснабжения по 20–22 часа в сутки», — отмечает InfoPolitika.

В настоящее время, по данным ДТЭК, электричество в Киеве отключается на 9-10 часов в сутки.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Какие еще цели поражены на Украине 18 декабря

Кроме объектов энергетики, под ударом оказались логистика, резервы и позиции ВСУ, и прочие инфраструктурные объекты.

«Также жужжало и гремело: в Сумах две „Герани“ атаковали инфраструктурный объект; в Шостке Сумской области; на станции Лозовая Харьковской области; в районах сел Печенеги, Кочетки и Борки Харьковской области; в Богодухове Харьковской области; в районе поселка Васильковка Днепропетровской области», — перечисляют «Хроники Гераней».

