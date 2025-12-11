Контрольный выстрел для Кременчуга: удары по Украине 11 декабря

Россия нанесла новую серию прицельных ударов по энергетике и логистике Украины. Сколько ракет и БПЛА запустили 11 декабря, какие цели поражены, где отключился свет?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 11 декабря

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что в ночь на 11 декабря ВС РФ нанесли удары по Кременчугу, Одессе, Кривому Рогу, Запорожью, Киевской и Черкасской областям. На Украине продолжают действовать повсеместные графики отключения света.

Воздушные силы ВСУ объявили, что в ночь на 11 декабря по целям на Украине были запущены три баллистические ракеты «Искандер-М» и 151 ударный БПЛА (типа «Герань» и «Гербера»). ВСУ признают попадания 69 ударных БПЛА и одного «Искандера» в 34 районах.

«Ночь стала одной из самых продуктивных за декабрь: комбинированный удар баллистикой, крылатыми ракетами и массированными БПЛА (до 40 единиц). Основная ось — промышленно-энергетический пояс Днепропетровской области — Полтавская область, с параллельной работой по Одессе, Киевской области и южным регионам. Тактика — несколько эшелонов ударов по одной цели, добивание после первичной детонации», — сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по Кременчугу 11 декабря, что стало целью

По данным мониторинговых Telegram-каналов, самой горячей точкой минувшей ночи на Украине был Кременчуг.

«Примерно 50 „Гераней“ атаковали цель в этом городе. В районе 02:00 по целям в городе был нанесен удар тремя ракетами „Искандер-М“. Все удары корректировали БПЛА-разведчики, висевшие над городом», — сообщил Telegram-канал «Хроники Гераней».

ОТРК «Искандер-М» Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Глава Полтавской военной администрации Владимир Когут подтвердил, что ВС РФ нанесли удар по объекту энергетики. При этом обошлось без пострадавших.

Telegram-канал «Герань: Черный ящик» назвал цель ударов в Кременчуге.

«Кременчугский НПЗ: контрольный выстрел. Враг думал, что 150 дронов в выходные — это все? Наивные. Сегодня ночью в добивание завода было направлено еще 100 „Гераней“. Топливный кран заваривается наглухо, скоро ВСУ пересядут на самокаты», — заявил автор канала.

Где еще поражены объекты энергетики на Украине 11 декабря

Еще один объект энергетики был поражен в западной части Одессы.

«Одновременно с Кременчугом восьмеркой „Гераней“ была атакована цель в Одессе. В районе Поскота (Поселок Котовского). После ударов в городе частично пропали свет и отопление», — пишут «Хроники Гераней».

Власти Одессы подтвердили удар по энергетическому объекту.

«Герань: Черный ящик» утверждает, что удар в Одессе был нанесен по ж/д объектам.

«Поезда дальше не идут. В районе Серпка и Красноселка наши цветочки в количестве 30 штук организовали преждевременный ремонт на двух тяговых подстанциях. Это значит, что электровозы на этом участке превратились в недвижимость. Снабжение одесской группировки приостанавливается», — объявил автор канала.

Замминистра энергетики Александр Вязовченко в ходе брифинга объявил, что ситуация в энергосистеме Украины «остается сложной, но контролируемой». Между тем в украинском Центре Разумкова заявили, что в «список критической инфраструктуры» попали сауны и рестораны. Всего в списке около 5000 объектов на Украине, которым не отключают свет.

«3000 каких-то бань, саун и ресторанов входят в список критической инфраструктуры, и им не отключают свет, и они еще и не платят за электроэнергию», — рассказал директор энергетических программ Владимир Омельченко.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

