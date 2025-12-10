«Герани» зажгли огромный костер под Одессой: удары по Украине 10 декабря

Россия нанесла новую серию прицельных ударов по объектам на Украине. Сколько БПЛА было запущено в ночь на 10 декабря, где были попадания, какие цели уничтожены?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 10 декабря

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 10 декабря ВС РФ запустили по целям на Украине 80 ударных БПЛА (прежде всего типа «Герань-2» и «Гербера»). Украинская армия подтверждает попадания 29 беспилотников в семи районах. Число поражений может быть куда большим.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев констатировал, что ночная активность российских БПЛА была минимальной.

«Серия точечных ударов по Сумской области, затем по Днепропетровску (Днепр, Самарский район), а ближе к полуночи — редкая, но настойчивая работа по северу и центру Одесской области (Ананьев, Ширяево). Массового пуска ракет или БПЛА не было — характер действий ближе к „поиску цели“ и выжиганию отдельных узлов в глубине областей, где ВСУ стараются скрывать перемещения техники, РЭБ и командные элементы», — указывает он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе под Одессой, где вспыхнул пожар до небес

Мониторинговые Telegram-каналы называют самой горячей точкой минувшей ночи окрестности города Ананьева в Одесской области. Инфраструктурный объект рядом с городом был поражен несколькими волнами «Гераней», прилетело более 30 БПЛА.

«Серия из четырех заходов по Ананьеву говорит о попытке „додавить“ цель, которая была хорошо прикрыта и расположена в рассредоточенной застройке. Уничтожены командный пункт и склад боекомплекта. ВСУ сообщали о „групповых взрывах“, что указывает на вторичное поражение. Ананьев — важный узел на трассе М-05 (Киев — Одесса), в последние месяцы здесь активизировали: перегруппировку бригад ВСУ, уходящих с Покровского направления; складирование боекомплекта; работу полевых командных пунктов», — утверждает Лебедев.

Между тем Telegram-канал «Герань цветущая» назвал целью ВС РФ станцию перекачки природного газа «Ананьев», расположенную к югу от города. Очевидцы засняли огромный «пожар до небес», вспыхнувший на газопроводе Ананьев — Тирасполь — Измаил.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отметил, что ранее по ГИС «Ананьев» уже осуществлялись удары 6 августа и еще раз 12 октября. В эти ночи Россия наносила мощные удары по газотранспортной инфраструктуре Украины.

«Там, по словам местных „все выгорело“», — отмечает Telegram-канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 10 декабря

Telegram-канал LOSTARMOUR сообщил о мощных взрывах в Днепре (Днепропетровск) и Днепропетровской области до полуночи.

«Три волны подряд по одному району — признак того, что цель была подтвержденной и укрытой, глубоко в промышленной зоне. Самарский район — это логистический узел для переброски грузов с восточного направления, а также площадка для хранения топлива и техники. ВСУ поднимали ПВО, но без подтвержденных перехватов», — отмечает Лебедев.

«Вторым местом, на которое обратили свое внимание ночные „Герани“, был Новомосковск Днепропетровской области. Примерно 10 „Гераней“ атаковали цель в районе трубного завода. На месте ударов возник пожар», — указывают «Хроники Гераней».

В Сумской области, по данным канала, за сутки нанесено не менее четырех ударов корректируемыми авиабомбами, один ракетный удар и как минимум четыре удара БПЛА «Герань».

В Запорожской области за сутки нанесено не менее восьми ударов КАБ и четыре удара РСЗО/ОТРК.

«В 23:10 в окрестностях Запорожья прогремел мощный взрыв — удар „Торнадо-С“. В городе частично пропал свет. На месте прилета возник сильный пожар», — отмечают «Хроники Гераней».

Еще один инфраструктурный объект был поражен «Геранями» в Корюковском районе Черниговской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

