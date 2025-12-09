ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 21:01

В Сумах прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сумах на севере Украины прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал «Общественное. Новости». Воздушная тревога объявлена по всей Сумской области. Сирены работают также в Днепропетровской и Харьковской областях.

В Сумах слышны взрывы, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Сумская область стала новым приоритетом для ВСУ. Это подтверждает визит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который лично посетил командный пункт группировки в регионе.

Накануне после ночных взрывов во Львовской области Украины начались перебои с электроснабжением. Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергообъектов в восьми областях, включая Киевскую и Харьковскую. Это привело к массовым отключениям и введению почасовых графиков подачи электроэнергии по всей стране.

До этого российские войска нанесли по Украине удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА дальнего действия, по объектам транспортной инфраструктуры и топливной энергетики, используемым ВСУ. По данным Минобороны РФ, также было поражено предприятие по производству ударных дронов.

В Сумах прогремели взрывы
