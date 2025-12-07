ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 12:21

В Минобороны раскрыли цели ночных ударов «Кинжалами» по Украине

Российские войска нанесли ночной удар «Кинжалами» по транспортным узлам ВСУ

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российские войска минувшей ночью нанесли по Украине удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, целью стала транспортная инфраструктура и топливная энергетика, используемая в интересах ВСУ.

Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что под удар также попало предприятие, которое производит ударные беспилотники дальнего действия. В сообщении подчеркивается, что все цели атак были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее украинские СМИ писали, что в Кременчуге во время ночных атак было нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры. Журналисты уточнили, что в городе наблюдались проблемы со светом и водой. Минобороны России не комментировало эти сведения.

